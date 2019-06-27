سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب "رويترز". وذكرت محطة فرانس 3 التليفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا. وأفادت مصادر، في 16 يونيو الجاري، أن جنديا فرنسيا، أطلق النار على رجل كان يهدد الدورية التي كان في عدادها بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد. وجرت وقائع الحادثة، عندما شوهد رجل "يرتدي جلابية" داخل حرم مستشفى ديجينيت الواقع في الدائرة الثالثة للمدينة.
وأضافت النيابة العامة "أن دورية تضم عسكريين مكلفين ضمان أمن الموقع طلبوا منه التوقف، لكنه واصل التقدم وهو يحمل سكينا باتجاه العسكريين". وتابع المصدر نفسه أن أحد عناصر الجيش قام عندها بإطلاق النار عليه بعد تحذيره مرارا بضرورة التوقف، فأصيب في ساقه ونقل الى مستشفى إدوار هريو. وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق
اقرأ المزيد
أكرم-إمام-أوغلو

قاهر مرشح أردوغان بانتخابات إسطنبول يتسلم مهام منصبه (فيديو)

تسلم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مهامه رسميا، اليوم الخميس، في احتفال ببلدية المدينة، وبحضور عدد كبير من مناصريه، بحسب "سكاي نيوز". وأظهرت الصور الأولى تسلم المرشح عن حزب الشعب الجمهوري لوثيقة بلدية إسطنبول الكبرى، ليستلم رسميا رئاسة البلدية، بعد انتصاره بالانتخابات المعادة هذا الأسبوع. وأظهرت نتائج انتخابات الأحد، فوزا كبيرا لإمام أوغلو (49 عاما) الذي بات بالنسبة لمراقبين النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.
الشرطة-الفرنسية (3)

المسلح طليقا.. تفاصيل إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب وكالة "رويترز". وأوضح المدعي في بريست جان فيليب ريكابي، أن المسلح أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة. وأكد ريبابي في تصريح لـ"رويترز"، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة. وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.
طائرات-اسرائيلية

إسرائيل تتهم روسيا بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع

اتهمت السلطات الإسرائيلية، المسؤولين في روسيا، بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي اس" في المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب "بي بي سي". وقالت الإذاعة إنها تعتقد أن التدخل ناجم عن تشويش إشارة قمر صناعي يستخدمه الجيش الروسي في سوريا في قاعدة حميميم الجوية. وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية قالت إن هناك اضطرابات في المجال الجوي الإسرائيلي منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث أبلغ الطيارون عن صعوبات في الهبوط حول مطار بن غوريون في تل أبيب. من جانبه، وصف سفير روسيا في إسرائيل هذا الاتهام بأنه أخبار مزيفة، وقال إنه لا يمكن أخذ هذه التقارير على محمل الجد.
ميركل

للمرة الثانية.. ميركل ترتجف على الهواء (فيديو)

رغم أن عواصم القارة الأوروبية تشهد موجة حرّ كبيرة هذه الأيام، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ظهرت وهي ترتجف أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بحسب "يورو نيوز". وليست هذه المرة الأولى التي شوهدت فيها المستشارة الألمانية وهي ترتجف حيث أظهر مقطع فيديو المستشارة وهي ترتعش خلال لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الـ18 من هذا الشهر، وقد أكدت أنها شعرت بتحسن بعد شربها للماء. الفيديو أثار مجددا التساؤلات حول الوضع الصحي للمستشارة الألمانية، إلاّ أنّ المتحدث باسمها أكد أنها "بخير".
اقرأ المزيد من الأخبار
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار أمام نادٍ ليلي بأمريكا

أصيب عشرة أشخاص بجراح، مساء الخميس، أثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، إذ نقلوا جميعا إلى المستشفيات للعلاج. ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارا للانتهاء من نتائج التحقيقات. وفي 1 يونيو الجاري، قالت الشرطة الأمريكية إن بعض الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به.
نيكولا ساركوزي

إحالة الرئيس الفرنسي السابق إلى المحاكمة بتهم فساد

فشل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في تجنّب مواجهة القضاء بتهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والنفوذ، بحسب "بي بي سي" عربي. ويتهم القضاء الفرنسي ساركوزي بمحاولة رشوة أحد القضاة عن طريق منحه مركزا مرموقا في إمارة موناكو مقابل تزويده بمعلومات عن تحقيق جنائي يطال حزبه السياسي. لكن المحكمة الفرنسية العليا رفضت الاستئناف الذي تقدم به ساركوزي، وقضت بأن يمثل أمام القضاء في الأشهر المقبلة، في الوقت الذي ينفي فيه الرئيس السابق كل التهم الموجهة إليه.
سامح-شكرى (1)

مصر تدين الهجوم على صالة لمشجعي كرة القدم بنيجيريا

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صالة لمشجعي كرة القدم في بلدة كوندوجا في نيجيريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة 70 آخرين. وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات سرعة الشفاء للمصابين. وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب نيجيريا الشقيق في تلك المحنة، فضلًا عن دعم مصر لنيجيريا في مواجهة ظاهرة الإرهاب. وقتل 30 شخص على الأقل في هجوم نفذه 3 انتحاريين يعتقد أنهم من «بوكو حرام» شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ أول من أمس.
ميركل-وماكرون

فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية

لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي. انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org