إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

الشرطة الفرنسية

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب "رويترز". وذكرت محطة فرانس 3 التليفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا. وأفادت مصادر، في 16 يونيو الجاري، أن جنديا فرنسيا، أطلق النار على رجل كان يهدد الدورية التي كان في عدادها بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد. وجرت وقائع الحادثة، عندما شوهد رجل "يرتدي جلابية" داخل حرم مستشفى ديجينيت الواقع في الدائرة الثالثة للمدينة.

وأضافت النيابة العامة "أن دورية تضم عسكريين مكلفين ضمان أمن الموقع طلبوا منه التوقف، لكنه واصل التقدم وهو يحمل سكينا باتجاه العسكريين". وتابع المصدر نفسه أن أحد عناصر الجيش قام عندها بإطلاق النار عليه بعد تحذيره مرارا بضرورة التوقف، فأصيب في ساقه ونقل الى مستشفى إدوار هريو. وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق