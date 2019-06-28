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ريهام عبدالغفور: «زي الشمس» أفضل من نسخته الإيطالية

مش مستعجلة على البطولة المطلقة.. أبحث عن الاختلاف.. أتمنى تقديم بطولة مطلقة متكاملة.. ونهاية مسلسل "زي الشمس" منطقية.. وهذا سر "البالطو" الأحمر
تحرير:عبدالفتاح العجمي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
نجاح كبير حققته الفنانة ريهام عبدالغفور، من خلال دور "فريدة" في مسلسل "زي الشمس" مع النجوم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، أحمد داوود، وغيرهم، من تأليف مريم نعوم. والتقت "التحرير" بـ"ريهام" لتحدثنا عن الدور، والصعوبات التي واجهتها، وكيف أثر استبدل مخرجة العمل كاملة أبو ذكري بالمخرج سامح عبدالعزيز، ورأيها في نهاية العمل التي أثارت جدلا، بالإضافة لسر التغير الكبير في نوعية الأدوار التي أصبحت تقدمها، وارتدائها ثوب "الخائنة" في عدة أعمال، وغيرها. وإلى نص الحوار:
بداية.. الجميع يلاحظ التحول الكبير في نوعية الأدوار التي تقدمينها.. ماذا حدث؟ حينما اتجهت للعمل بالفن كان سني صغيرا -وبالمناسبة كان ذلك دون علم والدي ردًا على من يقولون إني دخلت المهنة بالواسطة، والدي كان رافض دخولي المجال الفني في هذا الوقت- كانت خبراتي الإنسانية آنذاك محدودة للغاية، التجارب الإنسانية
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رانيا يوسف تدعو لمحاربة التحرش: مهم مثل فوزنا بـ«الكان»

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ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها بهذه الصور

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ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بصورتها مع ابنها

الكثير من المشاهير يفضلون إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي لا تنشر أبدًا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت الكشف أخيرًا عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، حيث نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع "إنستجرام"، صورتها مع نجلها الذي ظهر شابًا يفوقها طولًا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.
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دينا الشربيني: عمرو دياب إنسان طيب ولازم يتحب

عادت الفنانة دينا الشربيني إلى الحديث عن النجم عمرو دياب، والثناء على صفاته "التي لا يعرفها سوى المقربين منه فقط"، حسب تعبيرها، وذلك بسبب ظهوره القليل في وسائل الإعلام. وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم FM، اليوم الخميس: "عمرو دياب لازم يتحب"، معددة طباعه الجيدة، التي جعلتها تشعر بالألفة معه، فتعقب: "هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعني دائما للأمام، وهو أضاف لي الكثير وغير شخصيتي للأفضل".
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أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
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دينا الشربيني: عمرو دياب فرحان بـ«زي الشمس» أكتر مني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن الضغوطات التي تعرض لها أبطال مسلسل "زي الشمس" أثناء التصوير، خاصة وأنه استمر لـ29 رمضان، وقالت: "تعرضنا للكثير من الضغوطات بسبب ضيق الوقت ونجاح المسلسل، فأثناء تصوير آخر مشهد من المسلسل في المواجهة بيني وبين أحمد السعدني، قرر فجأة الانسحاب لعدم إعجابه بالمشهد". وتابعت: "ركضت وراءه أنا وأحمد داوود لإقناعه بالعودة، ولكنه فورا تراجع وعاد للتصوير. وأضافت: "وبعدها فقدت أعصابي أنا أيضا ورفضت الحديث معه، وكل هذا يرجع لضغط التصوير واستمراره لقبل عرض الحلقة الأخيرة بساعات".
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