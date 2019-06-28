ريهام عبدالغفور: «زي الشمس» أفضل من نسخته الإيطالية

مش مستعجلة على البطولة المطلقة.. أبحث عن الاختلاف.. أتمنى تقديم بطولة مطلقة متكاملة.. ونهاية مسلسل "زي الشمس" منطقية.. وهذا سر "البالطو" الأحمر

تحرير:عبدالفتاح العجمي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

نجاح كبير حققته الفنانة ريهام عبدالغفور، من خلال دور "فريدة" في مسلسل "زي الشمس" مع النجوم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، أحمد داوود، وغيرهم، من تأليف مريم نعوم. والتقت "التحرير" بـ"ريهام" لتحدثنا عن الدور، والصعوبات التي واجهتها، وكيف أثر استبدل مخرجة العمل كاملة أبو ذكري بالمخرج سامح عبدالعزيز، ورأيها في نهاية العمل التي أثارت جدلا، بالإضافة لسر التغير الكبير في نوعية الأدوار التي أصبحت تقدمها، وارتدائها ثوب "الخائنة" في عدة أعمال، وغيرها. وإلى نص الحوار:

بداية.. الجميع يلاحظ التحول الكبير في نوعية الأدوار التي تقدمينها.. ماذا حدث؟ حينما اتجهت للعمل بالفن كان سني صغيرا -وبالمناسبة كان ذلك دون علم والدي ردًا على من يقولون إني دخلت المهنة بالواسطة، والدي كان رافض دخولي المجال الفني في هذا الوقت- كانت خبراتي الإنسانية آنذاك محدودة للغاية، التجارب الإنسانية

بداية.. الجميع يلاحظ التحول الكبير في نوعية الأدوار التي تقدمينها.. ماذا حدث؟

حينما اتجهت للعمل بالفن كان سني صغيرا -وبالمناسبة كان ذلك دون علم والدي ردًا على من يقولون إني دخلت المهنة بالواسطة، والدي كان رافض دخولي المجال الفني في هذا الوقت- كانت خبراتي الإنسانية آنذاك محدودة للغاية، التجارب الإنسانية تُغيرنا نحن كبشر، الفنان يصبح لديه مخزون مشاعر وأحاسيس، وهذا ليس كلامًا نظريا، بل يفيدنا بالفعل على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى الأعمال التي شاركت بها والتي أفادتنا كثيرًا، عمل ما يجعلك تفكر ألا تختار بهذه الطريقة مجددًا، آخر يجعلك تتمهل في الانتشار، وهكذا، حتى وصلت لمرحلة كل ما يشغلني فيها أن أختار أدوارًا مختلفة، بداخلي كنت في حاجة أن أثبت للجميع أنني لم أدخل الفن بالواسطة، ولم أدخل الوسط كذلك حبًا في الشهرة، أنا لا أحب الشهرة ولا الأضواء، أحب التمثيل نفسه رغم أني دخلته بالصدفة البحتة ولم يكن في حساباتي، جربت في البداية من قبيل التجربة والقضاء على الزهق والفراغ، ولكن بعدما جربت التمثيل أحببته، وحينما تُحب أحدا تُخلص له، وحاولت أن أطور من نفسي وأدواتي وأجتهد قدر الاستطاعة، كما أن للصدفة والحظ والرزق دورا، حيث جاءتني أدوار تجعلني أظهر مختلفة بدايةً من مسلسل "الريان"، فتحولت من مجرد الفتاة "الكتكوتة الطيبة الرقيقة" إلى ممثلة.

ما الشيء الذي تبحثين عنه في أدوارك الآن؟

الاختلاف فقط.. أبحث عن أدوار خارج التوقعات بالنسبة لي وللجمهور.

لهذا السبب اخترتِ تجسيد شخصية "فريدة" في "زي الشمس"؟

صحيح.. "فريدة" لا تشبهني بالمرة، دور ليس عاديا وصادم، شخصية شائكة للغاية، رغم ذلك أحببتها؛ لأنها بني آدم لديه أخطاء، مندفعة هوائية تنظر فقط تحت قدميها، غلطة وهي في شبابها ندمت عليها طوال حياتها، كلنا نخطئ ونحن في سن صغيرة، وليس بالطبع أن نصل لدرجة "فريدة"، هي لديها أيضًا مميزات، علاقتها بأولادها مميزة للغاية.

قدّمتِ دور الخائنة من قبل.. ما الجديد في "فريدة"؟

"فريدة" مختلفة تمامًا، "فريدة" تخون أختها، "فريدة" الكل كرهها من أول الحلقات، وكان التحدي بالنسبة لي أن أغيِّر هذه النظرة وأن أجعل المشاهدين يحبونها انطلاقًا من أننا جميعًا نخطئ، وأن بها جوانب إيجابية أيضًا، والضجة التي نالها سؤال "مين قتل فريدة" كانت النجاح الأكبر بالنسبة لي، لو لم يحبها أحد ويتعلق بها لم يكن سيحدث ذلك.

تركيبة نفسية مختلفة تجمع الشخصيات التي جسدتها آخر 3 سنوات.. هل أثر ذلك على شخصيتك الحقيقية؟

تضحك "بقيت مريضة نفسيًا".. بالفعل.. في مسلسل "الرحلة" ذهبت لدكتور نفسي، في "لا تطفئ الشمس" و"زي الشمس" كانت شخصيتي "فيفي" و"فريدة" أسهل نظرًا لأني رأيت شخصيات مثلهما في الواقع ولدي مخزون عنهما، تأثرت جدا في الشخصيات الثلاث، أدوار كانت مركبة، طبيعة شخصيتي أن أتأثر وأتوتر بسرعة وآخذ كل الأمور على أعصابي، وأعصابي ضعيفة وليست قوية.

الأكثر صعوبة في تجسيدك لشخصية "فريدة"؟

أنني قدَّمت شخصية "فريدة" الكبيرة سنًّا، وشخصيتها وهي أصغر بنحو 15 سنة، أنا عشت المرحلتين لأني لا أقدّم شخصيات لم أعشها، ولكن روح الشخصية في المرحلتين كان ينبغي أن يكون مختلفًا، الأولى شخصية جامحة تفعل أي شيء، والثانية شخصية "مطفية ودبلانة ومستهلكة"، بالإضافة لتقديم شخصية "الشبح" أو "العفريت"، الأمر كان صعبًا.

وما سر ظهورك الدائم بـ"البالطو الأحمر"؟

"البالطو" كان رؤية أستاذة كاملة أبو ذكري من البداية، قالت إن اللوك سيساعد في عنصر الغموض، وهو ما حدث، لدرجة أن "البالطو" كان أشهر منّا كلنا في رمضان.

كيف أثر عليك اعتذار مخرجة العمل كاملة أبو ذكري بعد تصوير عدة حلقات من "زي الشمس"؟

أستاذة كاملة عملت معنا في مرحلة بناء الشخصيات، وهذه المرحلة هي الأهم، وفيما بعد كلنا التزمنا به، بناء الشخصية وروحها هي أهم شيء مهما كان المخرج الذي سيوجهك.

تعاونتِ في السابق مع المخرج سامح عبدالعزيز.. هل ساعدك ذلك في تجاوز أزمة تغير المخرج؟

أنا أحب سامح عبدالعزيز للغاية وأحترمه و"برتاح في الشغل معاه"، تعاونت معه في السابق بعملين مختلفين تمامًا، مسلسل "رمضان كريم" وفيلم "سوق الجمعة".





هل شاهدتِ النسخة الإيطالي من المسلسل قبل بدء تصويره؟

شاهدت حلقة واحدة منها، والحقيقة إني لم أُجذب لهذه النسخة ولم أحبها، وأرى أن مسلسلنا أفضل مع الوضع في الاعتبار أني لم أشاهد سوى حلقة واحدة.

شعورك بعدما تم حرق أحداث من العمل استنادًا لقصة المسلسل الإيطالي؟

شعرت بالضيق بالطبع، كنت أتمنى ألا يحدث ذلك حتى يستمر عنصر المفاجأة، وصناع العمل تعاملوا مع الأزمة بأنهم غيروا في النهاية بحيث يكون هناك اختلاف.

هل أنتِ راضية عن نهاية المسلسل؟

أنا أرى أن هناك دوافع كافية لدى "شهيرة" لقتل "فريدة" بالفعل، بل إنها أكثر شخصية في المسلسل لديها دوافع لقتل "فريدة"، أرى النهاية منطقية.

منتج العمل صرح بأن هناك جزءا ثانيا.. هل ترى "فريدة" أن قصة مقتلها تتحمل ذلك؟

لم يخبرني أحد حتى الآن بوجود جزء ثانٍ، وأنا من طبعي لا أحب أعمال الأجزاء، والله أعلم ماذا سيحدث بالفترة المقبلة.

هل ترى ريهام عبد الغفور أن البطولة المطلقة تأخرت بالنسبة لها؟

بالتأكيد الجميع لديه طموح أن يكون بطلا لمسلسل، ولكن ذلك في الوقت الحالي ليس اختياري الأول و"مش شاغلني"، عُرض عليّ أدوار بطولة مطلقة بالفعل، ولكن الميزانية لم تكن جيدة، وكذلك المخرج لم يكن جيدا، لذا لو قدّمتها سأخسر المكانة التي وصلت إليها بعد سنوات تعب، أتمنى أن أكون بطلة لعمل متكامل بدور مميز مع منتج كبير ومخرج مهم، ويدلل على حديثي أن هناك عدة أعمال لأبطال هذا العام أظن أنها لم تفدهم بأي شيء بل أضرتهم.

وماذا عن مسلسلات "الأوف سيزون" خارج سباق رمضان؟

عُرض عليّ أيضًا أكثر من عمل، ولكن حظ هذه الأعمال معي أنها تأتيني في فترة إجازتي، فترة الصيف بالنسبة لي هي فترة الإجازة، حيث أعطي وقتًا لأولادي ولزوجي، عائلتي أولوية بالنسبة لي، شغل رمضان يكون في 3 أو 4 أشهر في العام، وعائلتي تتحملني هذه الفترة، وفي المقابل بقية العام أكون معهم.

بما تفسرين نجاحك الدرامي أكثر من السينمائي؟

فرص.. الفرص التي تأتيني في المسلسلات أهم من فرص السينما، وليس لدي شروط خاصة للمشاركة في السينما، بدليل أنني قدّمت مشهدين فقط في "الخلية" ومع ذلك أخذت جائزتين عنه، وراضية عن دوري الأخير في "سوق الجمعة" رغم أن الفيلم لم يأخذ حقه في دور العرض، أتمنى أن يكون لدي أدوار مهمة في السينما، ولكن ذلك لن يدفعني للمشاركة في أفلام لمجرد التواجد.

وماذا تقولين عن تعاونك مع أبطال "زي الشمس" الآخرين؟

نعرف بعضا جيدًا من قبل المسلسل، وعلاقتنا جيدة للغاية، وكلنا سعينا لأن ينجح المسلسل، والمسلسل انتهى وعلاقتنا أقوى.