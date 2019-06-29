لماذا تعاني الحامل من حكة في القدمين؟

ستجدين أن النظام العصبي حساس بشكل كبير لدى النساء الحوامل، لذا فإن الأشياء "الطبيعية" مثل التعرق أو الدفء أو ارتداء ملابس ضيقة أو الغضب يمكن أن تسبب حكة في قدميك
في أثناء الحمل قد يختلف كل شيء، ستجد المرأة في غير حالتها الطبيعية، متقلبة المزاج، لا تستطيع تحمل أي ضغوط أو توتر، وليس فقط ذلك ولكن تظهر عليها بعض الأعراض مثل القيء والغثيان وفي كثير من الأحيان تظهر حبوب في الوجه، وآخر ما جاءت به الدراسات هو الشعور بحكة في القدم، وتعتبر من أكثر الأعراض الشائعة في هذه الفترة، بعض النساء يشعرن بحكة في الجسم كله، والبعض الآخر قد يشعر بها في أجزاء محددة في الجسم مثل اليدين والقدمين والبطن أو الصدر، قد يكون الشعور مزعجًا إلى حد ما، ولكن الحكة الشديدة قد تؤدي إلى عدم القدرة على النوم، نقلًا عن "healthline".
في كثير من الأحيان قد تكون هذه الحكة نتيجة مشكلة طبية، وفي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب على الفور، وما يلي بعض من الأسباب والأعراض المصاحبة للحكة في القدمين بالنسبة للمرأة الحامل:
1- تغييرات هرمونية في الجلد
في أثناء الحمل تحدث تغيرات كثيرة في الهرمونات، بمعنى آخر ستجدين أن المرأة الحامل كل دقيقة بحال،
في كثير من الأحيان قد تكون هذه الحكة نتيجة مشكلة طبية، وفي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب على الفور، وما يلي بعض من الأسباب والأعراض المصاحبة للحكة في القدمين بالنسبة للمرأة الحامل:
1- تغييرات هرمونية في الجلد
في أثناء الحمل تحدث تغيرات كثيرة في الهرمونات، بمعنى آخر ستجدين أن المرأة الحامل كل دقيقة بحال، وبالتالي فإن الخلل والتغيرات التي قد تحدث في نظام الغدد الصماء قد ينتج عنها تغييرات في الجلد، إضافة إلى أن الجهاز المناعي في هذه المرحلة يعمل بشكل مختلف، فهو يزيد أو يوقف بعض الوظائف في أثناء الحمل من أجل نمو صحي لطفلك، فالجمع بين الهرمونات وتغييرات الجهاز المناعي من المحتمل أن يؤدي إلى مشكلات صحية متعلقة بالحمل، وربما قد تؤثر على الحكة في القدمين، فربما تلاحظ: بقع حمراء وطفحا جلديا.
تخلصي من صداع الدورة الشهرية.. عصير الموز يخفف الألم
2- حساسية الأعصاب
مرة أخرى بفضل الهرمونات، ستجدين أن النظام العصبي حساس بشكل كبير لدى النساء الحوامل، لذا فإن الأشياء "الطبيعية" مثل التعرق أو الدفء أو ارتداء ملابس ضيقة أو الغضب أو ارتداء الأحذية الخاطئة أو مجرد الاستلقاء على سريرك يمكن أن تسبب حكة في قدميك.
3- الصدفية
إذا كنت تعانين من الصدفية في أثناء الحمل، فربما ستحصلين على فترة كبيرة من الراحة في أثناء الحمل من هذا المرض الجلدي، ولكن العديد من النساء يتعرضن لمثل هذه المشكلات الصحية في أثناء الحمل، وتكون تجربة مؤلمة للغاية، وقد تظهر حكة في القدمين.
لا تتجاهل نزيف اللثة.. قد يكون مؤشرا لمرض خطير
4- تمدد الجلد
التمدد هنا لا يعني الذي تفعلينه في أثناء جلسات اليوجا، التي تتمثل في الاسترخاء التام من أجل التخلص من التوتر والضغط والطاقة السلبية، فالتمدد هنا متعلق بالجلد، ففي أثناء فترة الحمل تجد المرأة جلدها يتمدد بشكل قد يزعجها، ولكن هذه التغيرات تعد رائعة لأنها علامة على الأمومة والتحمل، والتضحية، وذلك قد يعتمد بشكل كبير على الجينات والهرمونات، ومعدل زيادة الوزن، مما يؤدي إلى ظهور ما يعرف باسم الإسترتش مارك، مما قد يسبب حكة في القدمين.
في هذه المرحلة يجب على المرأة التقبل التام لمظهرها، فهي تقوم بدور المضحية من أجل صحة طفلها، فكل علامة تغير في جسدها هي بمثابة إشارة على موعد اقتراب جنينها إلى الحياة، لذا يجب على من حولها مساعدتها في تقبل مظهرها، ومساعدتها على تخطي مثل هذه المراحل، حتى لا تدخل فيما يعرف باسم "اكتئاب الحمل".
الالتهاب الرئوي يضر بالأطفال وكبار السن| اعرف مخاطره
وللتخفيف من حدة هذه الأعراض يجب الاستحمام بشكل مستمر، ويمكن أيضًا استخدام بعض من الزيوت الحيوية للتهدئة من تلك الأعراض، ويمكن استشارة الأطباء في اختيار بعض المراهم الآمنة للوصول إلى معدلات عالية من الشفاء في وقت قصير، مرحلة الحمل ليست سهلة على الإطلاق، لذا يجب تهيئة المناخ العام للمرأة حتى لا تتضاعف الأعراض عليها، ويجب أيضًا ارتداء ملابس قطنية خفيفة منعًا لظهور الحبوب التي تسبب تهيج الجلد وخاصة في درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.
سيطر على مستوى السكر في الدم بهذه الطرق