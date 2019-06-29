لماذا تعاني الحامل من حكة في القدمين؟

ستجدين أن النظام العصبي حساس بشكل كبير لدى النساء الحوامل، لذا فإن الأشياء "الطبيعية" مثل التعرق أو الدفء أو ارتداء ملابس ضيقة أو الغضب يمكن أن تسبب حكة في قدميك

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

المرأة الحامل

في أثناء الحمل قد يختلف كل شيء، ستجد المرأة في غير حالتها الطبيعية، متقلبة المزاج، لا تستطيع تحمل أي ضغوط أو توتر، وليس فقط ذلك ولكن تظهر عليها بعض الأعراض مثل القيء والغثيان وفي كثير من الأحيان تظهر حبوب في الوجه، وآخر ما جاءت به الدراسات هو الشعور بحكة في القدم، وتعتبر من أكثر الأعراض الشائعة في هذه الفترة، بعض النساء يشعرن بحكة في الجسم كله، والبعض الآخر قد يشعر بها في أجزاء محددة في الجسم مثل اليدين والقدمين والبطن أو الصدر، قد يكون الشعور مزعجًا إلى حد ما، ولكن الحكة الشديدة قد تؤدي إلى عدم القدرة على النوم، نقلًا عن "healthline".

في كثير من الأحيان قد تكون هذه الحكة نتيجة مشكلة طبية، وفي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب على الفور، وما يلي بعض من الأسباب والأعراض المصاحبة للحكة في القدمين بالنسبة للمرأة الحامل: 1- تغييرات هرمونية في الجلد في أثناء الحمل تحدث تغيرات كثيرة في الهرمونات، بمعنى آخر ستجدين أن المرأة الحامل كل دقيقة بحال،