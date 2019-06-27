مدغشقر يحقق فوزا تاريخيا في كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

مدغشقر

حقق منتخب مدغشقر، فوزًا تاريخيًّا على منتخب بوروندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، سجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77، حيث يعتبر هذا الفوز الأول في تاريخ المنتخب الملجاشي حيث يشارك للمرة الأولى في البطولة الإفريقية. بعد ربع ساعة من عمر الشوط الأول، سدد كارلوس أندريا كرة قوية من ركلة حرة، بعدها سيطر منتخب مدغشقر على مجريات الشوط الأول وكانوا الأخطر لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

في الشوط الثاني أجرى مدرب مدغشقر تغييرات هجومية في محاولة لتنشيط خط الهجوم حيث سحب كارلوس أندريبا وأدخل باولن فوافي لاعب مصر للمقاصة، الأمر الذي أظهر فوارق هجومية أكبر للملجاشي، وفي الدقيقة 77 احتسب حكم اللقاء ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء تمكن ماركو إلايماهاريتا، وسدد صاروخا مر من فوق الحائط البشري