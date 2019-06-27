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«التعليم» تُمد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين

تحرير:أمينة محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للقبول في مدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف)، حتى يوم 1 يوليو 2019. وكانت وزارة التعليم أعلنت فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019. وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يومي 24 و25 يوليو 2019.
وأضافت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونياً من خلال هذا الرابط: " http://emis.gov.eg/"، إذ يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده.ووضعت الوزارة شروطا للتقدم لاختبارات
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غضب من تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية.. وشكاوى من الأسئلة

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