المسلح طليقا.. تفاصيل إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب وكالة "رويترز". وأوضح المدعي في بريست جان فيليب ريكابي، أن المسلح أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة. وأكد ريبابي في تصريح لـ"رويترز"، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة. وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.

أما وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، فأكد أن هناك: "تحركت تعزيزات أمنية لملاحقة مطلق الرصاص في الحادثة التي أصيب فيها شخصان أمام مسجد بونتانزين في بريست".Deux blessés par arme à feu à la mosquée de Pontanézen à Brest. Le tireur en fuite.Des informations à suivre pic.twitter.com/6YWGVifNq4— France