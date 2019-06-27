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ريهام حجاج ترد مجددا على اتهامها بخطف طليق ياسمين

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
تواجدت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها المنتج محمد حلاوة، في استاد القاهرة لمساندة المنتخب المصري، خلال ثاني مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد. ونشرت "ريهام" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتها مع "حلاوة"، وكتبت "شكرًا محمدي وصلاح.. الكأس لمصر إن شاء الله"، لكن سريعًا ما جاء عدد من التعليقات السلبية، التي اتهمتها ببناء حياتها على حساب تعاسة الآخرين؛ لأنها تزوجت طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
أحد تلك التعليقات جاء فيه: "من يبني حياته على تعاسة الآخرين لن تدوم سعادته أبدا؛ لأن الحياة دوارة"، ويبدو أن الفنانة لم تستطع أن تتمالك أعصابها، فردت: "والنبي بلاش الأشعار دي. هو إنتي تعرفينا؟ تعرفي دخليتنا؟ خصوصياتنا؟!! ما تتكلميش عن شيء لا تفقهي عنه حاجة". يذكر أن ريهام حجاج كانت قد ردت على اتهامها
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كندة-علوش (1)

فنانون عن أحداث تونس: «الحزن كتير.. والإرهاب بشع»

عدد من نجوم العالم العربي تضامنوا مع الشعب التونسي، وأعربوا عن أسفهم بشأن وقوع تفجيرين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، إذ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص ومقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول على أثر تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة. وبحسب قناة "العربية" فإن انفجارا انتحاريا ثانيا وقع في "الحبيب بورقيبة" بعد دقائق من الإعلان عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم، والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات بالعاصمة التونسية، ونقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
رحاب-الجمل

رحاب الجمل: أيوه أنا الأم المثالية.. وبالبس عريان

حصلت الفنانة رحاب الجمل على لقب الأم المثالية، في حفل تخرج ابنها، ولم يكن في حسبانها أنها ستتعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة قديمة لها ظهرت فيها بشكل جريء مع الإعلان عن نيلها اللقب، ودافعت عن نفسها وكتبت عبر "فيسبوك": "أيوه أنا الأم المثالية، أيوه ابني أدهم مدحت الشريف هو الطالب المحترم بشهادة أساتذته، شكرًا ابني اللي باجتهادك وبأخلاقك واحترامك وصلت لأسمى لقب، وأيوه أنا صاحبة الصورة القديمة بالفستان العريان، وأيوه الصورة حقيقية مش فوتوشوب وأنا بالبس عريان، لكن كمان أنا اللي ربيت الراجل ده واهتميت بيه".
هند-صبرى

هند صبري عن أحداث تونس: اللهم احفظ بلدي الحبيبة

أعربت النجمة هند صبري عن حزنها بسبب لوقوع تفجيرين انتحاريين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص ومقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول إثر تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة، وبحسب قناة "العربية" فإن انفجارا انتحاريا ثانيا وقع في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
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محمد-صلاح

وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».
ياسمين-عبد العزيز (2)

رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز: لا تكابر برجولتك

وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رسالة إلى كل رجل "يعتقد أنه أقوى أو أهم من المرأة"، وقالت: "لم تخلق المرأة ليكسرها رجل، بل خلقت امرأة لتنجب رجلا، فلا تكابر برجولتك على النساء، فالتي علمتك الرجولة امرأة". وتساءل الجمهور عمن تقصده ياسمين برسالتها، التي تأتي بعد شهور قليلة من الأزمة التي وقعت بينها وبين طليقها المنتج محمد حلاوة، وزوجته الفنانة ريهام حجاج، حيث تبادل الطرفان في عدة مناسبات "الهمز واللمز" عبر السوشيال ميديا.
رولا-سعد (1)

رولا سعد تدعم المنتخب ومحمد صلاح بـ«اتقدم يا فرعون»

طرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأهدتها للمنتخب المصري والنجم محمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعة المقبلة على أرض مصر، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف. وقالت "رولا" فى تصريحات صحفية، إنها تحمست لتقديم هذه الأغنية، لأنها منذ فترة لم تهد الشعب المصري أي هدية، مشيرة إلى أن المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، وقادرون على المنافسة.
هبة-مجدي (1)

هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
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