ريهام حجاج ترد مجددا على اتهامها بخطف طليق ياسمين

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

ريهام حجاج

تواجدت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها المنتج محمد حلاوة، في استاد القاهرة لمساندة المنتخب المصري، خلال ثاني مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد. ونشرت "ريهام" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتها مع "حلاوة"، وكتبت "شكرًا محمدي وصلاح.. الكأس لمصر إن شاء الله"، لكن سريعًا ما جاء عدد من التعليقات السلبية، التي اتهمتها ببناء حياتها على حساب تعاسة الآخرين؛ لأنها تزوجت طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أحد تلك التعليقات جاء فيه: "من يبني حياته على تعاسة الآخرين لن تدوم سعادته أبدا؛ لأن الحياة دوارة"، ويبدو أن الفنانة لم تستطع أن تتمالك أعصابها، فردت: "والنبي بلاش الأشعار دي. هو إنتي تعرفينا؟ تعرفي دخليتنا؟ خصوصياتنا؟!! ما تتكلميش عن شيء لا تفقهي عنه حاجة". يذكر أن ريهام حجاج كانت قد ردت على اتهامها