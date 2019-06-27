رياضة

مدرب بوروندى عن الخسارة: الطقس أثر على أداء اللاعبين

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
منتخب بوروندى
منتخب بوروندى
كشف المدير الفنى لمنتخب بوروندي أوليفييه نيونجيكو، عن سبب خسارة فريقة من منتخب مدغشقر، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على استاد الإسكندرية، حيث قال فى تصريحات فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "هذه ليست أول تجربة على الصعيد الإفريقي، ولاعبو المنتخب قدموا مباراة جيدة، لكن الفريق كان يشعر بالإجهاد، خاصة بعد خوض مباراة صعبة أمام المنتخب النيجيرى فى أول مباراة فى البطولة الإفريقية". وأضاف: "ظروف الطقس أيضا أثرت على لاعبى المنتخب، لكن لا ننكر وجود بعض الأخطاء، وتغييراتنا للأسف لم تصلح تلك الأخطاء".
واختتم المدير الفنى البوروندى تصريحاته قائلا: "أعتقد تجربة المشاركة فى البطولة الإفريقية تعد جيدة حتى الآن، وكرة القدم ليست بالسهلة ولست راضيا عن الأداء؛ لأن المستوى انخفض عن لقاء نيجيريا". وخسر منتخب بوروندى أمام نظيره منتخب مدغشقر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد
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فيجولي: نلعب من أجل الشعب الجزائري.. وهذا وعدنا له

أكد سفيان فيجولي، نجم المنتخب الجزائري، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس عنيد مثل منتخب السنغال، مشيرًا إلى أن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده منح اللاعبين طاقة حماسية كبيرة قبل المباراة. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
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نجوم الرياضة والفن في عزاء والد أحمد حسام ميدو

شهد عزاء والد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة حضور كل من أسطورة الكرة النيجيرية نوانكو كريستيان كانو وحسن شحاتة نجم نادي الزمالك والمدير الفني السابق للفراعنة المتوج بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006- 2008- 2010، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق وعلاء نبيل مدرب المنتخب السابق وعبدالستار صبري نجم المقاولون العرب السابق وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق.
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الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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مدرب مدغشقر: ما حققناه مفاجأة للجميع

أبدى نيكولاس دوبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، سعادته بالنتيجة التى حققها منتخبه أمام نظيره البوروندى، حيث قال فى المؤتمر الصحفى الذى عقب المباراة: "ما نحن فيه إنجاز كبير، وبمثابة مفاجأة للجميع". وحقق منتخب مدغشقر، فوزًا تاريخيًّا على منتخب بوروندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77.
منتخب-مدغشقر‎

مفاجأة في تشكيلة بوروندى أمام مدغشقر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوروندي بقيادة المدير الفنى أوليفييه نيونجيكو، التشكيل الرسمي الذى سيواجه به نظيره مدغشقر بقيادة المدير الفنى نيكولاس دوبوى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، والتى ستقام على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر. وتقع بوروندي فى المجموعة الثانية مع غينيا ومدغشقر ونيجيريا التى ضمنت التأهل رسميا لدور الـ16 بعد فوزها بالأمس على غينيا.
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كان 2019.. نيجيريا تخطف فوزا صعبا من بوروندي

خطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من نظيره البوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة. وظهر المنتخب النيجيرى بمستوى سيئ معظم أوقات اللقاء، لكنه نجح فى اقتناص هدف من منتخب بوروندي الذى ظهر بمستوى متميز وكان ندا قويا، لكنه فشل فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
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تونس تهزم بوروندي في ختام استعداداتها لأمم إفريقيا

تفوق منتخب تونس على منتخب بوروندى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب رادس بتونس، وذلك فى آخر استعدادات نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، حيث سجل طه ياسين الخنيسى ونعيم سليتى هدفي تونس، بينما أحرز سيدريك أميسى هدف بوروندى، وهذه هي المواجهة الودية الثالثة لتونس بعد أن واجه كلا من العراق والتى فاز بها بهدفين مقابل لا شيء وكرواتيا التى فاز بها النسور أيضا بهدفين لهدف.
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