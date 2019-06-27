مدرب بوروندى عن الخسارة: الطقس أثر على أداء اللاعبين

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

منتخب بوروندى

كشف المدير الفنى لمنتخب بوروندي أوليفييه نيونجيكو، عن سبب خسارة فريقة من منتخب مدغشقر، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على استاد الإسكندرية، حيث قال فى تصريحات فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "هذه ليست أول تجربة على الصعيد الإفريقي، ولاعبو المنتخب قدموا مباراة جيدة، لكن الفريق كان يشعر بالإجهاد، خاصة بعد خوض مباراة صعبة أمام المنتخب النيجيرى فى أول مباراة فى البطولة الإفريقية". وأضاف: "ظروف الطقس أيضا أثرت على لاعبى المنتخب، لكن لا ننكر وجود بعض الأخطاء، وتغييراتنا للأسف لم تصلح تلك الأخطاء".

واختتم المدير الفنى البوروندى تصريحاته قائلا: "أعتقد تجربة المشاركة فى البطولة الإفريقية تعد جيدة حتى الآن، وكرة القدم ليست بالسهلة ولست راضيا عن الأداء؛ لأن المستوى انخفض عن لقاء نيجيريا". وخسر منتخب بوروندى أمام نظيره منتخب مدغشقر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد