صندوق النقد: لا نتفاوض على برنامج جديد مع مصر

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

صندوق النقد الدولي

أعلنت كاميلا أندرسن، نائبة المتحدث باسم إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لا يتفاوض مع مصر على برنامج جديد. وأضافت أندرسون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن مصرفها على استعداد لدعم مصر وشعبها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وشاملة ومستدامة. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأكد معيط، في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، أن الإصلاحات الهيكلية ستكون العنصر الأهم في البرنامج الجديد، لافتا إلى مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولكن مع وضع التنمية البشرية وتحسين القدرات البشرية في مصر كأولوية، موضحا أن مدة البرنامج لم تحدد بعد، لكنها ستكون لمدة عامين في المتوسط.ويتيح صندوق