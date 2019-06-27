مدرب مدغشقر: ما حققناه مفاجأة للجميع

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

منتخب مدغشقر

أبدى نيكولاس دوبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، سعادته بالنتيجة التى حققها منتخبه أمام نظيره البوروندى، حيث قال فى المؤتمر الصحفى الذى عقب المباراة: "ما نحن فيه إنجاز كبير، وبمثابة مفاجأة للجميع". وحقق منتخب مدغشقر، فوزًا تاريخيًّا على منتخب بوروندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77.

وأضاف دوبوى خلال المؤتمر عن المباراة قائلا: "لا أعتقد أننا ظهرنا بمستوى جيد فى الشوط الثانى، كنا جيدين فقط فى شوط المباراة الأول، وأعتقد أن ذلك يعود لعوامل الطقس، ولكن رغم التعب والإجهاد استطعنا الفوز". وأكمل عن مباراة نيجيريا المقبلة: "هى مباراة غير سهلة، ليس لدي حسابات خاصة فى تلك المواجهة، كل مباراة