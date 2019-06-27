رياضة

مدرب مدغشقر: ما حققناه مفاجأة للجميع

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
منتخب مدغشقر
منتخب مدغشقر
أبدى نيكولاس دوبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، سعادته بالنتيجة التى حققها منتخبه أمام نظيره البوروندى، حيث قال فى المؤتمر الصحفى الذى عقب المباراة: "ما نحن فيه إنجاز كبير، وبمثابة مفاجأة للجميع". وحقق منتخب مدغشقر، فوزًا تاريخيًّا على منتخب بوروندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77.
وأضاف دوبوى خلال المؤتمر عن المباراة قائلا: "لا أعتقد أننا ظهرنا بمستوى جيد فى الشوط الثانى، كنا جيدين فقط فى شوط المباراة الأول، وأعتقد أن ذلك يعود لعوامل الطقس، ولكن رغم التعب والإجهاد استطعنا الفوز". وأكمل عن مباراة نيجيريا المقبلة: "هى مباراة غير سهلة، ليس لدي حسابات خاصة فى تلك المواجهة، كل مباراة
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مدغشقر-و غينيا‎ (1)

مدغشقر يحقق فوزا تاريخيا في كأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب مدغشقر، فوزًا تاريخيًّا على منتخب بوروندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، سجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77، حيث يعتبر هذا الفوز الأول في تاريخ المنتخب الملجاشي حيث يشارك للمرة الأولى في البطولة الإفريقية. بعد ربع ساعة من عمر الشوط الأول، سدد كارلوس أندريا كرة قوية من ركلة حرة، بعدها سيطر منتخب مدغشقر على مجريات الشوط الأول وكانوا الأخطر لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.
شوقى-غريب

شوقي غريب: التعاطف مع عمرو وردة في المنتخب ممنوع

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى تصريحات تليفزيونية عن أزمة عمرو وردة الأخيرة، أن هناك مسئولية تقع على لاعبي المنتخب الوطني لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وأن هذه المسئولية تمنع التعاطف مع اللاعب عمرو وردة فى أزمته الأخيرة، والتى صدر قرار باستبعاده من المنتخب بعدها. وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب مطالب بغلق صفحة استبعاد عمرو وردة والتركيز في مباراة أوغندا المقبلة للتأهل كأول المجموعة الأولى وعدم الانشغال بأزمات لاعب بعينه".
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

هل يسحب تريزيجيه البساط من تحت أقدام صلاح في الكان؟

ساهم محمود حسن (تريزيجيه)، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، في قطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي، وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، عندما سجل هدف الفوز على منتخب زيمبابوي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة (1-0)، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وشارك أيضًا في فوز الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، أمس الأربعاء، عندما صنع هدف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.
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منتخب-مدغشقر‎

مفاجأة في تشكيلة بوروندى أمام مدغشقر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوروندي بقيادة المدير الفنى أوليفييه نيونجيكو، التشكيل الرسمي الذى سيواجه به نظيره مدغشقر بقيادة المدير الفنى نيكولاس دوبوى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، والتى ستقام على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر. وتقع بوروندي فى المجموعة الثانية مع غينيا ومدغشقر ونيجيريا التى ضمنت التأهل رسميا لدور الـ16 بعد فوزها بالأمس على غينيا.
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
نيجيريا-و بروندي‎ (1)

كان 2019.. نيجيريا تخطف فوزا صعبا من بوروندي

خطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من نظيره البوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة. وظهر المنتخب النيجيرى بمستوى سيئ معظم أوقات اللقاء، لكنه نجح فى اقتناص هدف من منتخب بوروندي الذى ظهر بمستوى متميز وكان ندا قويا، لكنه فشل فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
منتخب-تونس

تونس تهزم بوروندي في ختام استعداداتها لأمم إفريقيا

تفوق منتخب تونس على منتخب بوروندى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب رادس بتونس، وذلك فى آخر استعدادات نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، حيث سجل طه ياسين الخنيسى ونعيم سليتى هدفي تونس، بينما أحرز سيدريك أميسى هدف بوروندى، وهذه هي المواجهة الودية الثالثة لتونس بعد أن واجه كلا من العراق والتى فاز بها بهدفين مقابل لا شيء وكرواتيا التى فاز بها النسور أيضا بهدفين لهدف.
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