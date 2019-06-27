رياضة

قبل موقعة الكاميرون.. صدمة قوية لمنتخب غانا

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
أندريا أيو
أندريا أيو
أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، غياب أندريا أيو قائد منتخب النجوم السوداء عن مباراة الكاميرون في قمة مباريات المجموعة السادسة بسبب الإصابة، حيث تجمعهما يوم السبت، على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019. وقال الاتحاد الغاني في بيانه إن أيو سيغيب عن لقاء الكاميرون، ليكون ثاني اللاعبين الغائبين عن اللقاء، حيث يعاني فتوماس أجيبونج جناح منتخب النجوم السوداء من الإصابة، التي لحقت به في مباراة بنين الماضية في دور المجموعات.
وأكد الاتحاد الغاني في بيانه أن أجيبونج البالغ من العمر 22 عاما لن يلحق بمباراة الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء بنين. وتعادل منتخب غانا مع بنين إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي في ختام الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019. ويحتل منتخب غانا
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فيجولي: نلعب من أجل الشعب الجزائري.. وهذا وعدنا له

أكد سفيان فيجولي، نجم المنتخب الجزائري، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس عنيد مثل منتخب السنغال، مشيرًا إلى أن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده منح اللاعبين طاقة حماسية كبيرة قبل المباراة. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
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نجوم الرياضة والفن في عزاء والد أحمد حسام ميدو

شهد عزاء والد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة حضور كل من أسطورة الكرة النيجيرية نوانكو كريستيان كانو وحسن شحاتة نجم نادي الزمالك والمدير الفني السابق للفراعنة المتوج بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006- 2008- 2010، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق وعلاء نبيل مدرب المنتخب السابق وعبدالستار صبري نجم المقاولون العرب السابق وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق.
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الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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أنجويسا أفضل لاعب في لقاء الكاميرون وغينيا بيساو

حصل أندري زامبو أنجويسا لاعب منتخب الكاميرون على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو، الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بها المجموعة، بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبان نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
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حامل اللقب يستهل مشواره بالكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية، وستكون المباراة الأولى بين حامل اللقب الكاميرون ونظيرتها غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء، وتشارك الكاميرون في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، أما غينيا بيساو فتشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث ودعت من دور المجموعات في نسختها الأخيرة بالجابون 2017.
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مدرب بنين: مباراة غانا صعبة ونسعى لتحقيق الأفضل

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين، أن مباراة فريقه مع غانا قوية وصعبة للغاية مشيرا إلى أن فريقه سيجاهد للفوز بهذه المباراة المهمة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة وأضاف أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة للغاية وخاضوا التدريبات اليومية بالشكل اللائق استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، وأضاف دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لم يواجه أي مشاكل يمكن الوقوف عليها خلال إقامتهم في مصر. وأوضح أنه سوف يحاول تعويض غياب اللاعب "ستيفان" هداف منتخب بنين بتجهيز البدلاء له بشكل جيد، ويأمل أن يسجل الأهداف في شباك المنافس.
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سيدورف: نحن بطل إفريقيا وسنحاول تعويض غياب «جويل»

أعلن الهولندي سيدورف المدير الفني للمنتخب الكاميروني، عن ثقته في لاعبيه استعدادا لمواجهة غينيا بيساو، مشيرا إلى أن فريقه يعتبر هو بطل إفريقيا نظرا إلى أنه حامل لقب النسخة الماضية، وأن فريقه قادر على الاحتفاظ باللقب وذلك خلال مشاركتهم في نسخة "الكان" الجديدة التي تستضيفها مصر. وقال سيدورف -خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الإثنين- إنه يعرف قدرات وإمكانات منتخب غينيا بيساو وقادر على هزيمته، خاصة أنه نجح في إيجاد التجانس بين نجومه بعد أن تجمعوا داخل معسكرين مغلقين قبل انطلاق البطولة القارية وخاضوا خلاله مباريات ودية قوية مع منتخبي زامبيا ومالي.
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