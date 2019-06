قبل موقعة الكاميرون.. صدمة قوية لمنتخب غانا

وأكد الاتحاد الغاني في بيانه أن أجيبونج البالغ من العمر 22 عاما لن يلحق بمباراة الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء بنين.

وتعادل منتخب غانا مع بنين إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي في ختام الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة السادسة بالتساوي مع بنين ولكل منهما نقطة واحدة خلف الكاميرون صاحبة الصدارة بثلاث نقاط، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو رابعا بدون أي نقطة.

Captain André Ayew and Black Stars winger Thomas Agyepong out of today’s session due to injuries in the Tuesday’s match against Benin #TOTALAFCON2019 #BLACKSTARS pic.twitter.com/ACEiLzdxwu