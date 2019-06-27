قبل موقعة الكاميرون.. صدمة قوية لمنتخب غانا

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

أندريا أيو

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، غياب أندريا أيو قائد منتخب النجوم السوداء عن مباراة الكاميرون في قمة مباريات المجموعة السادسة بسبب الإصابة، حيث تجمعهما يوم السبت، على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019. وقال الاتحاد الغاني في بيانه إن أيو سيغيب عن لقاء الكاميرون، ليكون ثاني اللاعبين الغائبين عن اللقاء، حيث يعاني فتوماس أجيبونج جناح منتخب النجوم السوداء من الإصابة، التي لحقت به في مباراة بنين الماضية في دور المجموعات.

وأكد الاتحاد الغاني في بيانه أن أجيبونج البالغ من العمر 22 عاما لن يلحق بمباراة الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء بنين. وتعادل منتخب غانا مع بنين إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي في ختام الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019. ويحتل منتخب غانا