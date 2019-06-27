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شارع الحبيب بورقيبة.. من ثورة الحرية إلى التفجيرات

تحرير:منة عبد الرازق ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
انفجار تونس
انفجار تونس
يشهد شارع الحبيب بورقيبة أحد أكبر شوارع العاصمة تونس العديد من الأحداث المهمة، بين المناداة بالحرية والتفجيرات الإرهابية، تصاعُد الهتاف بالكرامة والصُراخ جراء الإرهاب، بين بقايا لافتات الثورة وأشلاء جثث الانتحاريين. استيقظت تونس صباح اليوم على 4 تفجيرات إرهابية، وشهد تقاطع شارع الحبيب بورقيبة وشار ديغول التفجير الأول، إذ فجّر انتحاريّ نفسه بارتدائه حزاما ناسفا في دورية شرطة بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وشرطيين اثنين دون أن يُوقع قتلى، ما أثار الذعر على أصحاب المحلات وإغلاقهم إياها عقب التفجير لتنتشر الشرطة في أرجاء المكان.
تفجير انتحاري لامرأة لم يمر أشهر قليلة على تفجير انتحاري آخر في الشارع نفسه، كأول تفجير في العاصمة بعد حادث 2015 الذي استهدف حافلة الرئيس السبسي، بعدها وضعت تونس استراتيجية لمكافحة الإرهاب. كما وضعت قائمة بها أبرز الإهاربيين المطلوبين للجهات الأمنية، ونفذت التفجير امرأة ثلاثينية تدعى "منا بنت محمد
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كوشنر في المؤتمر

مؤتمر المنامة.. كوشنر يفشل في تسويق «صفقة القرن»

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، استضافت العاصمة البحرينية، المنامة، عشرات الضيوف من الدول العربية والغربية، المشاركين في "ورشة السلام من أجل الازدهار". الورشة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، لحل القضية الفلسطينية، فشلت في تحقيق أهدافها. وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية "صفقة القرن" بأنها أشبه بحملة تسويقية فاشلة، حيث وصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البحرين للترويج لها، مقدما تنازلات غير مسبوقة، لكن حتى الآن لم يكن هناك مشترون.
جمهور-الترجي-يحتشد-أمام-حافلة-الأهلى-في-مطار-قرطاج‎ (5)

إجراءات أمنية مشددة بمطار قرطاج في تونس

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن مطار قرطاج في تونس، يشهد إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع إعلان مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، أن حالة الأخير "حرجة جدا"، نافيا الشائعات التي ترددت عن وفاته، فيما أشارت مصادر تونسية إلى أن رئيس البرلمان، دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس. .. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
السبسي

مصادر تونسية: رئيس البرلمان يدعو لاجتماع طارئ

نقلت فضائية سكاي نيوز، في خبر عاجل، عن مصادر تونسية -لم تسمها- إن رئيس البرلمان دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، وتردد أنباء واسعة عن وفاته، قبل أن ينفيها تماما مستشار الرئيس التونسي، مؤكدا أن حالته الصحية حرجة، لكنه ما زال على قيد الحياة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
الباجى-قايد-السبسى (1)

مستشار السبسي ينفي وفاته: حالته حرجة جدا

قال مستشار الرئيس التونسي، إن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
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جمهور-الترجي-يحتشد-أمام-حافلة-الأهلى-في-مطار-قرطاج‎ (5)

إجراءات أمنية مشددة بمطار قرطاج في تونس

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن مطار قرطاج في تونس، يشهد إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع إعلان مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، أن حالة الأخير "حرجة جدا"، نافيا الشائعات التي ترددت عن وفاته، فيما أشارت مصادر تونسية إلى أن رئيس البرلمان، دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس. .. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
السبسي

مصادر تونسية: رئيس البرلمان يدعو لاجتماع طارئ

نقلت فضائية سكاي نيوز، في خبر عاجل، عن مصادر تونسية -لم تسمها- إن رئيس البرلمان دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، وتردد أنباء واسعة عن وفاته، قبل أن ينفيها تماما مستشار الرئيس التونسي، مؤكدا أن حالته الصحية حرجة، لكنه ما زال على قيد الحياة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
الباجى-قايد-السبسى (1)

مستشار السبسي ينفي وفاته: حالته حرجة جدا

قال مستشار الرئيس التونسي، إن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
السبسي

بعد تدهور صحة السبسي.. كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة التونسية

نوهت قناة "العربية الحدث"، في خبر عاجل، عن كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة التونسية بعد قليل، من قصر قرطاج، مشيرة إلى أن الأنباء تؤكد أن الكلمة ستتمحور حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بعد أن أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقله إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، وذلك في ظل تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة السبسي.. وتتزامن هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
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