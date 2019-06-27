رياضة

مصدر مُقرب من كهربا يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

تحرير:أحمد محمد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
كهربا
كهربا
كشف مصدر مُقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأخبار المُنتشرة في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال المصدر: "كل ما يُقال عن توقيع كهربا للأهلي ليس صحيحا على الإطلاق، وغير حقيقي". وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن محمود كهربا يحترم تماما عقده الممتد مع نادي الزمالك، ولن يوقع لأي فريق آخر مهما كان اسمه وقيمته، دون علم مسؤولي الزمالك".
وتابع: "الحالة الوحيدة التي ستجعل كهربا يوقع لأي فريق آخر هي موافقة الزمالك على ذلك، أن يكون الأمر بالتراضي بين جميع الأطراف". ويمتد عقد كهربا مع الزمالك حتى 2022، وانضم للفارس الأبيض قادما من إنبي في بداية موسم 2015- 16 وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 11 خلال مشاركته في 29 مباراة محلية هذا الموسم مع الزمالك. ويحتل
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فيجولي: نلعب من أجل الشعب الجزائري.. وهذا وعدنا له

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النحاس: أرحب بتدريب الأهلي.. وهذا موقفي من الزمالك

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عبد الحفيظ: هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع الأهلي

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