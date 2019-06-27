مصدر مُقرب من كهربا يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

تحرير:أحمد محمد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

كهربا

كشف مصدر مُقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأخبار المُنتشرة في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال المصدر: "كل ما يُقال عن توقيع كهربا للأهلي ليس صحيحا على الإطلاق، وغير حقيقي". وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن محمود كهربا يحترم تماما عقده الممتد مع نادي الزمالك، ولن يوقع لأي فريق آخر مهما كان اسمه وقيمته، دون علم مسؤولي الزمالك".

وتابع: "الحالة الوحيدة التي ستجعل كهربا يوقع لأي فريق آخر هي موافقة الزمالك على ذلك، أن يكون الأمر بالتراضي بين جميع الأطراف". ويمتد عقد كهربا مع الزمالك حتى 2022، وانضم للفارس الأبيض قادما من إنبي في بداية موسم 2015- 16 وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 11 خلال مشاركته في 29 مباراة محلية هذا الموسم مع الزمالك. ويحتل

وتابع: "الحالة الوحيدة التي ستجعل كهربا يوقع لأي فريق آخر هي موافقة الزمالك على ذلك، أن يكون الأمر بالتراضي بين جميع الأطراف".



ويمتد عقد كهربا مع الزمالك حتى 2022، وانضم للفارس الأبيض قادما من إنبي في بداية موسم 2015- 16 وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 11 خلال مشاركته في 29 مباراة محلية هذا الموسم مع الزمالك.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مواجهات أمام الإسماعيلي والجونة والأهلي، تقام هذه المباريات بعد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنتهي يوم 19 من شهر يوليو، لتعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري.