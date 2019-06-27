«التعليم» تعلن موعد إصدار بطاقة «طلاب أولى ثانوي»

تحرير:أمينة محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصدار كارت الألوان أو ما يسمى ببطاقة الألوان بنتيجة طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع الطالب على مستواه في كل مادة امتحانية، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تراجعت عن إعلان الرابط على موقعها الإفلكتروني بالبطاقة التعريفية للطلاب مساء اليوم، إذ أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان عن الرابط الخاص بالإعلان عن بطاقات الطلاب يوم السبت المقبل. وأوضحت أن البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي.وكانت الوزارة أعلنت، مد فترة التقديم