رياضة

ديمبلى يدعم السنغال من مدرجات الدفاع الجوى

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
ديمبلى
ديمبلى
ظهر اللاعب عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في مدرجات استاد الدفاع الجوى، فى المباراة التى جمعت المنتخب السنغالى مع نظيره منتخب الجزائر فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوى دعمًا للمنتخب السنغالي. يذكر أن عثمان ولد لأم اسمها فاتيماتا أوسمانى (فاطمة عثمان) فرنسية من أصل موريتاني- سنغالي، ولوالد من أًصل مالي، وعاش معهما في مدينة نورماندي في شمال فرنسا.
وتفوق منتخب محاربى الصحراء على نظيره السنغالى، بهدف سجله يوسف البلايلي فى الدقيقة الـ49 من عمر المباراة. وبذلك الفوز حجز منتخب محاربي الصحراء مقعدا فى دوري ربع النهائي برصيد 6 نقاط، منفردا بالصدارة على رأس المجموعة الثالثة من البطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 والتى يشارك فيها 24 منتخبا
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فيجولي: نلعب من أجل الشعب الجزائري.. وهذا وعدنا له

أكد سفيان فيجولي، نجم المنتخب الجزائري، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس عنيد مثل منتخب السنغال، مشيرًا إلى أن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده منح اللاعبين طاقة حماسية كبيرة قبل المباراة. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
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شهد عزاء والد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة حضور كل من أسطورة الكرة النيجيرية نوانكو كريستيان كانو وحسن شحاتة نجم نادي الزمالك والمدير الفني السابق للفراعنة المتوج بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006- 2008- 2010، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق وعلاء نبيل مدرب المنتخب السابق وعبدالستار صبري نجم المقاولون العرب السابق وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق.
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الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
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محرز يقود الجزائر للفوز على كينيا في كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا ثمينًا على نظيره الكيني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بنيهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، تقدم بغداد بونجاح لمحاربي الصحراء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة يحصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولةن بينما يبقى منتخب كينيا دون رصيد من النقاط.
منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يقود الجزائر فى مواجهة كينيا

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام نظيره الكينى بقيادة مديره الفني سيباستيان مينييه، فى تمام العاشرة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى السنغال وتنزانيا . وتشارك الجزائر في البطولة للمرة الـ18 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بلقب 1990، أما كينيا فتشارك للمرة الخامسة ولم تتجاوز الدور الأول من قبل. وجاءت التشكيلة الأساسية لمحاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمي : رايس مبولحي
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