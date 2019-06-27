ديمبلى يدعم السنغال من مدرجات الدفاع الجوى

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

ديمبلى

ظهر اللاعب عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في مدرجات استاد الدفاع الجوى، فى المباراة التى جمعت المنتخب السنغالى مع نظيره منتخب الجزائر فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوى دعمًا للمنتخب السنغالي. يذكر أن عثمان ولد لأم اسمها فاتيماتا أوسمانى (فاطمة عثمان) فرنسية من أصل موريتاني- سنغالي، ولوالد من أًصل مالي، وعاش معهما في مدينة نورماندي في شمال فرنسا.

وتفوق منتخب محاربى الصحراء على نظيره السنغالى، بهدف سجله يوسف البلايلي فى الدقيقة الـ49 من عمر المباراة. وبذلك الفوز حجز منتخب محاربي الصحراء مقعدا فى دوري ربع النهائي برصيد 6 نقاط، منفردا بالصدارة على رأس المجموعة الثالثة من البطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 والتى يشارك فيها 24 منتخبا