الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

الجزائر والسنغال

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

اللقاء بدأ بحماس شديد وحاول كل فريق فرض سيطرته على الملعب، حيث اعتمد منتخب السنغال على انطلاقات ساديو ماني في الجهة اليمنى ولم يجد يوسف عطال حلا سوى التعامل معه بعنف لإيقاف خطورته وهو ما كلف المدافع الجزائري بطاقة صفراء. في المقابل اعتمد الجزائر على انطلاقات رياض محرز والبلايلي وأمامهما بغداد بونجاح