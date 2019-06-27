نجوم الرياضة والفن في عزاء والد أحمد حسام ميدو

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

شهد عزاء والد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة حضور كل من أسطورة الكرة النيجيرية نوانكو كريستيان كانو وحسن شحاتة نجم نادي الزمالك والمدير الفني السابق للفراعنة المتوج بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006- 2008- 2010، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق وعلاء نبيل مدرب المنتخب السابق وعبدالستار صبري نجم المقاولون العرب السابق وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق.

بالإضافة إلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، وأشرف قاسم نجم الزمالك وحسام غالي مدير الكرة بالجونة وصلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، كما حضر الفنان أمير كرارة والفنان عمرو سعد لتقديم واجب العزاء. وتوفى ظهر أمس الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)

بالإضافة إلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، وأشرف قاسم نجم الزمالك وحسام غالي مدير الكرة بالجونة وصلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، كما حضر الفنان أمير كرارة والفنان عمرو سعد لتقديم واجب العزاء.

وتوفى ظهر أمس الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو) والذي كان قد تحدث عنه ميدو في برنامج المقصورة الذي كان يذاع عبر قناة DMC SPORTS، الذي يقدمه إبراهيم عبدالجواد عام 2017، مشيرًا إلى أن والده كان مثالا للرجل المكافح المثابر من أجل عائلته لكي يوفر لهم حياة كريمة.

وقال ميدو خلال حديثه: "لما كبرت اكتشفت إن أبويا مثلي الأعلى في الحياة.. لما كبرت وبقى ليا عيلة اكتشفت أنه مثلي الأعلى مش في الكورة لكن كمنهج حياة".

