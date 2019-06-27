رياضة

نجوم الرياضة والفن في عزاء والد أحمد حسام ميدو

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
ميدو
ميدو
شهد عزاء والد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة حضور كل من أسطورة الكرة النيجيرية نوانكو كريستيان كانو وحسن شحاتة نجم نادي الزمالك والمدير الفني السابق للفراعنة المتوج بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006- 2008- 2010، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق وعلاء نبيل مدرب المنتخب السابق وعبدالستار صبري نجم المقاولون العرب السابق وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق.
بالإضافة إلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، وأشرف قاسم نجم الزمالك وحسام غالي مدير الكرة بالجونة وصلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، كما حضر الفنان أمير كرارة والفنان عمرو سعد لتقديم واجب العزاء. وتوفى ظهر أمس الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)
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فيجولي: نلعب من أجل الشعب الجزائري.. وهذا وعدنا له

أكد سفيان فيجولي، نجم المنتخب الجزائري، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس عنيد مثل منتخب السنغال، مشيرًا إلى أن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده منح اللاعبين طاقة حماسية كبيرة قبل المباراة. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
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الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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ديمبلى يدعم السنغال من مدرجات الدفاع الجوى

ظهر اللاعب عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في مدرجات استاد الدفاع الجوى، فى المباراة التى جمعت المنتخب السنغالى مع نظيره منتخب الجزائر فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوى دعمًا للمنتخب السنغالي. يذكر أن عثمان ولد لأم اسمها فاتيماتا أوسمانى (فاطمة عثمان) فرنسية من أصل موريتاني- سنغالي، ولوالد من أًصل مالي، وعاش معهما في مدينة نورماندي في شمال فرنسا.
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نجوم الكرة في جنازة والد أحمد حسام ميدو «صور»

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم والرياضة على حضور جنازة حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو، الذي وافته المنية ظهر اليوم الأربعاء، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر، وتواجد عدد كبير من نجوم الرياضة وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد صلاح حسني، سيف زاهر، محمد شوقي، وعادل مصطفى وسيد متولي لمساندة ميدو في وفاة والده. ومن المقرر أن يقام العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة غدًا الخميس بعد صلاة المغرب.
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ماذا قال أحمد حسام «ميدو» عن والده؟

توفى ظهر اليوم الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، وتحدث ميدو عن والده في برنامج المقصورة الذي كان يذاع عبر قناة DMC SPORTS، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عام 2017، مشيرًا إلى أن والده كان مثالا للرجل المكافح المثابر من أجل عائلته لكي يعيشوا حياة كريمة. وقال ميدو خلال حديثه: "لما كبرت اكتشفت إن أبويا مثلي الأعلى في الحياة.. لما كبرت وبقى ليا عيلة اكتشفت أنه مثلي الأعلى مش في الكورة لكن كمنهج حياة".
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كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة والد «ميدو»؟

توفي ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر للمقاصة، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد أحمد حسام «ميدو»، في مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر، بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، وسيكون العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة. وفيما يلي نستعرض كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة «ميدو»؟
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وفاة والد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب السابق

توفى ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، حيث كتب المعلق الرياضي لمجموعة قنوات «بي إن سبورت»، علي محمد علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى كابتن حسام وصفي والد كابتن ميدو، خالص العزاء.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان»، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون.
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