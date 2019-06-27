فيجولي: نلعب من أجل الشعب الجزائري.. وهذا وعدنا له

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

سفيان فيجولي

أكد سفيان فيجولي، نجم المنتخب الجزائري، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس عنيد مثل منتخب السنغال، مشيرًا إلى أن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده منح اللاعبين طاقة حماسية كبيرة قبل المباراة. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.

بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها. وأضاف فيجولي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports: «كنا ندرك قوة منتخب السنغال

بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.



وأضاف فيجولي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports: «كنا ندرك قوة منتخب السنغال وأسلوب لعبه، وتمكنا من إيقاف كل نقاط قوتهم، واستحققنا الفوز والثلاث نقاط».



وعن إمكانية تتويج محاربي الصحراء بالبطولة، علق: «نحن نلعب من أجل الشعب الجزائري، وفخورون بالجماهير التي جاءت خلفنا، ونهدي لهم هذا الانتصار، لكننا لم ننجز أي شيء حتى الآن، فقط حققنا الفوز، وضمنا التأهل إلى دور الـ16، ونعدهم ببذل قصارى جهدنا لتحقيق طموحاتهم، وأود أيضًا توجيه التحية للمنتخب السنغالي الذي يضم لاعبين كبارا وقدموا مباراة قوية للغاية».