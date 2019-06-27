عضو الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عمرو وردة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

عمرو وردة

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بالعفو عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتراجع عن قرار استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي صدر صباح الأربعاء بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك". وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة للتحرير، إن هناك عدة أسباب تدفع اتحاد الكرة للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة تتمثل في:

- إشادة أجيري باللاعب والتزامه وتأكيده على حاجته لجهوده. - تأكيد خبراء في المونتاج والفيديو أن فيديو وردة مفبرك. - مراعاة صغر سن وردة وأن ما حدث ملفق ومر عليه سنة وأن اللاعب لم يتجاوز خلال المعسكر. - دعم لاعبي المنتخب لاستمرار وردة من خلال حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. - التأكد من عدم