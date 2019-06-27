رياضة

عضو الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عمرو وردة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م
عمرو وردة
عمرو وردة
كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بالعفو عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتراجع عن قرار استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي صدر صباح الأربعاء بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك". وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة للتحرير، إن هناك عدة أسباب تدفع اتحاد الكرة للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة تتمثل في:
- إشادة أجيري باللاعب والتزامه وتأكيده على حاجته لجهوده. - تأكيد خبراء في المونتاج والفيديو أن فيديو وردة مفبرك. - مراعاة صغر سن وردة وأن ما حدث ملفق ومر عليه سنة وأن اللاعب لم يتجاوز خلال المعسكر. - دعم لاعبي المنتخب لاستمرار وردة من خلال حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. - التأكد من عدم
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الجزائر و كينيا‎ (2)

كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا في كأس الأمم

حقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة، بينما يبقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.
محمد-أبو-تريكة (1)

أبو تريكة عن فوز الجزائر: المدرب الذكي نعمة (فيديو)

تغنى محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء المنتخب الجزائري، أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية، قائلا: «وصل لي إحساس وأنا أشاهد الفريق بأن هناك روحا رائعة بين اللاعبين ولا فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، والجميع لديهم إخلاص كبير ويبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز». وأشاد أبو تريكة، خلال تصريحاته عقب المباراة بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، بالمستوى الذي ظهر به إسماعيل بن ناصر، في اللقاء، مؤكدًا أنه أحد اكتشافات منتخب الجزائر في هذه البطولة، ويقوم بدور كبير هجوميا ودفاعيا.
عمرو-وردة (3)

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
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شوقى-غريب

شوقي غريب: التعاطف مع عمرو وردة في المنتخب ممنوع

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى تصريحات تليفزيونية عن أزمة عمرو وردة الأخيرة، أن هناك مسئولية تقع على لاعبي المنتخب الوطني لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وأن هذه المسئولية تمنع التعاطف مع اللاعب عمرو وردة فى أزمته الأخيرة، والتى صدر قرار باستبعاده من المنتخب بعدها. وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب مطالب بغلق صفحة استبعاد عمرو وردة والتركيز في مباراة أوغندا المقبلة للتأهل كأول المجموعة الأولى وعدم الانشغال بأزمات لاعب بعينه".
عمرو وردة

أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
منتخب مصر (3)

اللاعبون لأبو ريدة: إشمعنى وردة يتعاقب والنائب بتاعك لأ؟

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
عمرو-وردة

مصدر بالمنتخب: قرار العفو عن وردة غير محسوم

أكد مصدر داخل المنتخب الوطني أنه لم يتم التراجع عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من المنتخب الوطني، وأن الأمر غير محسوم بعد، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة، خاصة بعدما رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، إشراك اللاعب في المران، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
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