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«داعش» يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
انفجارات في تونس
انفجارات في تونس
تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجمات التي استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس، بحسب "العربية. نت". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا وسط العاصمة تونس. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن انتحاريا فجَّر نفسه بالقرب من سيارة شرطة بلدية، بين شارع شارل ديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين، بينما استهدف تفجير ثانٍ مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني.
إذ فجر انتحاري آخر نفسه عند محاولته الدخول إلى المقر من الباب الخلفي، وهو ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن إصابات متفاوتة. يأتي هذان التفجيران بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غربي تونس لهجوم إرهابي، نفّذته مجموعة مسلّحة، دون تسجيل أيّ أضرار ماديّة أو بشرية. طوقت قوات الأمن
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تفجيرات تونس8 (2)

شارع الحبيب بورقيبة.. من ثورة الحرية إلى التفجيرات

يشهد شارع الحبيب بورقيبة أحد أكبر شوارع العاصمة تونس العديد من الأحداث المهمة، بين المناداة بالحرية والتفجيرات الإرهابية، تصاعُد الهتاف بالكرامة والصُراخ جراء الإرهاب، بين بقايا لافتات الثورة وأشلاء جثث الانتحاريين. استيقظت تونس صباح اليوم على 4 تفجيرات إرهابية، وشهد تقاطع شارع الحبيب بورقيبة وشار ديغول التفجير الأول، إذ فجّر انتحاريّ نفسه بارتدائه حزاما ناسفا في دورية شرطة بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وشرطيين اثنين دون أن يُوقع قتلى، ما أثار الذعر على أصحاب المحلات وإغلاقهم إياها عقب التفجير لتنتشر الشرطة في أرجاء المكان.
كوشنر في المؤتمر

مؤتمر المنامة.. كوشنر يفشل في تسويق «صفقة القرن»

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، استضافت العاصمة البحرينية، المنامة، عشرات الضيوف من الدول العربية والغربية، المشاركين في "ورشة السلام من أجل الازدهار". الورشة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، لحل القضية الفلسطينية، فشلت في تحقيق أهدافها. وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية "صفقة القرن" بأنها أشبه بحملة تسويقية فاشلة، حيث وصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البحرين للترويج لها، مقدما تنازلات غير مسبوقة، لكن حتى الآن لم يكن هناك مشترون.
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إجراءات أمنية مشددة بمطار قرطاج في تونس

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن مطار قرطاج في تونس، يشهد إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع إعلان مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، أن حالة الأخير "حرجة جدا"، نافيا الشائعات التي ترددت عن وفاته، فيما أشارت مصادر تونسية إلى أن رئيس البرلمان، دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس. .. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
السبسي

مصادر تونسية: رئيس البرلمان يدعو لاجتماع طارئ

نقلت فضائية سكاي نيوز، في خبر عاجل، عن مصادر تونسية -لم تسمها- إن رئيس البرلمان دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، وتردد أنباء واسعة عن وفاته، قبل أن ينفيها تماما مستشار الرئيس التونسي، مؤكدا أن حالته الصحية حرجة، لكنه ما زال على قيد الحياة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
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قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بالعاصمة التونسية

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية، بسحب "سكاي نيوز" بالعربية. وكشفت المعلومات الأولية إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري. وشهدت العاصمة في أكتوبر 2018، إصابة 20 شخصا بجروح من بينهم 15 رجل أمن في تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية في أحد شوارع العاصمة التونسية.
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القبض على أبو أسامة المهاجر زعيم داعش باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر". بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وصرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على (أمير) تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ(أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
تركى-المالكى (2)

«دعم الشرعية»: القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن

?أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
هدى-شعراوى

هذا اليوم.. ولدت هدى شعراوي مؤسسة الحركة النسائية في مصر

في مثل هذا اليوم 23 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1985: انفجار طائرة من الطيران الهندي قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل 329 راكبًا. في عام 1989: إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران. في عام 2013: هجوم من قبل بعض المصريين على الشيخ الشيعي المصري حسن شحاتة يؤدي إلى مقتله، وذلك بعد أن أدلى ببعض التصريحات التهجمية على بعض رموز أهل السنة، وفق عدد من وسائل الإعلام.
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