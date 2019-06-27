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وزير الرياضة يشكر الشباب المتطوع ببطولة أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للشباب المتطوع في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك على جهودهم الكبيرة في إنجاح البطولة، وظهورهم بالمظهر الذي يليق باسم وسمعة مصر، عقب الانتهاء من مباراة مصر والكونغو، التى انتهت لمصلحة الفراعنة بهدفين مقابل لا شيئ. وفي سياق مختلف يشهد وزير الشباب والرياضة، غدا الجمعة، مراسم قرعة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 20 دولة من المنتخبات العالمية.

ويقام حفل القرعة في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة بأحد الفنادق، وبحضور ممثلي الاتحاد الدولى للكرة الطائرة والاتحاد المصرى وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، ولفيف من الرياضيين والإعلاميين والمعنيين بتنظيم هذا الحدث العالمى الكبير الذى يقام على أرض مصر.


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أول رد من البحرين بعد اقتحام سفارتها في بغداد

استدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور أثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد. واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية .نت". وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك.
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«التعليم» تعلن موعد إصدار بطاقة «طلاب أولى ثانوي»

رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصدار كارت الألوان أو ما يسمى ببطاقة الألوان بنتيجة طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع الطالب على مستواه في كل مادة امتحانية، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تراجعت عن إعلان الرابط على موقعها الإفلكتروني بالبطاقة التعريفية للطلاب مساء اليوم، إذ أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل.
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«التعليم» تُمد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للقبول في مدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف)، حتى يوم 1 يوليو 2019. وكانت وزارة التعليم أعلنت فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019. وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يومي 24 و25 يوليو 2019.
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«سرطان الثدي».. المرض اللعين الأشد فتكا بالنساء

أصبح مرض سرطان الثدي الخطر الأول الذي يحاصر الملايين من السيدات في مختلف أنحاء العالم، بل وصل الأمر لحد أن اعتبرته الكثير من منظمات الصحة العالمية ومراكز البحوث الطبية المرض الأشد فتكا بالنساء، وهو ما جعل بعض دول العالم تترقب نتائج الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل السريع لإجراء عمليات الكشف المبكر لذلك المرض اللعين، للقضاء عليه بعد نجاح مبادرة "100 مليون صحة". ويعتبر سرطان الثدي نوعا من أخطر أنواع السرطانات الذي يصيب الثدي، وهو يصيب النساء والرجال ولكن نسبة الإصابة عند النساء أكثر من الرجال.
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علاء مبارك: حظر الـ«Fan Id» الخاص بي لحضور أمم إفريقيا

تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، في مدرجات التالتة شمال باستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ليحجز المنتخب لنفسه مكانا في الدور الـ16 بالبطولة، التي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.
الافتتاح (5)

مصر تتصدر «السوشيال ميديا» بحفل افتتاح «أمم إفريقيا»

تسبب حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية رقم 32 التي تنظمها مصر هذا العام، في حالة من الطاقة الإيجابية التي انتشرت عبر منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء من مصر أو خارجها، خصوصا من قلب قارة إفريقيا التي أصبحت الأنظار عليها وعلى بوابتها الشمالية، بعد تنظيم حفل افتتاح وصفته وسائل الإعلام العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«المبهر»، وكشف هذا الحفل بتنظيمه الذي أوضح وجه مصر الحضاري بثقافتها المختلفة والمتنوعة من الفرعونية والبحر متوسطية والعربية والإفريقية، عن واحدة من أفضل لحظات المواطنين المصريين عبروا فيها عن شعورهم بالفخر والانتماء.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

أول تعليق من السيسي بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهر، قال إن استضافة مصر للبطولة رسالة تأكيد على متانة علاقة مصر بأشقائها في إفريقيا. واضاف الرئيس السيسي، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن فوز منتخب مصر يسعد الجماهير، ويدفع الشباب لتشجيع منتخب بلاده، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله الأجهزة التنفيذية خلال بطولة الأمم الإفريقية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للرئيس السيسي، في أثناء حضوره افتتاح البطولة.
الفيوم تشاهد مباراة افتتاح أمم إفريقيا‎ (12)

الفيومية يشاهدون افتتاح «كان 2019» على المقاهي (صور)

تجمهر الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، كبارًا وصغارًا رجالًا وسيدات، في المقاهي المختلفة، بالإضافة إلى استاد الفيوم، ونادي قارون ونادي المحافظة، والميادين الشعبية بالمحافظة، لمشاهدة المباراة الافتتاحية الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في مصر. وتقام المباراة الأولى بين مُنتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، بعدما استرجعت مصر بطولة أمم إفريقيا عقب غياب دام 13 عامًا التي كانت عام 2006 وتوّجت فيها مصر بالبطولة في استاد القاهرة الدولي.
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