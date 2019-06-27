وزير الرياضة يشكر الشباب المتطوع ببطولة أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للشباب المتطوع في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك على جهودهم الكبيرة في إنجاح البطولة، وظهورهم بالمظهر الذي يليق باسم وسمعة مصر، عقب الانتهاء من مباراة مصر والكونغو، التى انتهت لمصلحة الفراعنة بهدفين مقابل لا شيئ. وفي سياق مختلف يشهد وزير الشباب والرياضة، غدا الجمعة، مراسم قرعة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 20 دولة من المنتخبات العالمية.