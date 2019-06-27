رياضة

تقارير: طرد مهاجم مالي بعد الاعتداء على قائد الفريق

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
منتخب مالي
منتخب مالي
كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد المالي لكرة القدم قرر استبعاد أداما نياني مهاجم المنتخب من معسكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة حاليا في مصر، جاء ذلك بسبب عدم الانضباط داخل المعسكر وبعدما دخل المهاجم في مشادة مع قائد المنتخب عبدالله ديابي وصفعه على وجهه وفقا لصحيفة "فوت مالي". ويشارك منتخب مالى ضمن منافسات كان 2019 فى إطار المجموعة الخامسة برفقة منتخبات موريتانيا وتونس وأنجولا. ويتصدر المنتخب المالي المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مالي نظيره التونسي مساء غد الجمعة، في ثاني جولات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بينما تلتقي أنجولا مع موريتانيا يوم السبت المقبل. ويعد نياني ثاني لاعب يطرد من معسكر منتخب بلاده خلال البطولة الإفريقية بسبب عدم الانضباط بعد عمرو وردة الذي تم استبعاده من معسكر
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الجزائر و كينيا‎ (2)

كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا في كأس الأمم

حقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة، بينما يبقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.
محمد-أبو-تريكة (1)

أبو تريكة عن فوز الجزائر: المدرب الذكي نعمة (فيديو)

تغنى محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء المنتخب الجزائري، أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية، قائلا: «وصل لي إحساس وأنا أشاهد الفريق بأن هناك روحا رائعة بين اللاعبين ولا فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، والجميع لديهم إخلاص كبير ويبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز». وأشاد أبو تريكة، خلال تصريحاته عقب المباراة بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، بالمستوى الذي ظهر به إسماعيل بن ناصر، في اللقاء، مؤكدًا أنه أحد اكتشافات منتخب الجزائر في هذه البطولة، ويقوم بدور كبير هجوميا ودفاعيا.
عمرو-وردة (3)

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
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منتخب-تونس

تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
الكونغو و أوغندا

مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
زيمبابوي‎ (4)

كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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