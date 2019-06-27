تقارير: طرد مهاجم مالي بعد الاعتداء على قائد الفريق

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

منتخب مالي

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد المالي لكرة القدم قرر استبعاد أداما نياني مهاجم المنتخب من معسكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة حاليا في مصر، جاء ذلك بسبب عدم الانضباط داخل المعسكر وبعدما دخل المهاجم في مشادة مع قائد المنتخب عبدالله ديابي وصفعه على وجهه وفقا لصحيفة "فوت مالي". ويشارك منتخب مالى ضمن منافسات كان 2019 فى إطار المجموعة الخامسة برفقة منتخبات موريتانيا وتونس وأنجولا. ويتصدر المنتخب المالي المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مالي نظيره التونسي مساء غد الجمعة، في ثاني جولات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بينما تلتقي أنجولا مع موريتانيا يوم السبت المقبل. ويعد نياني ثاني لاعب يطرد من معسكر منتخب بلاده خلال البطولة الإفريقية بسبب عدم الانضباط بعد عمرو وردة الذي تم استبعاده من معسكر