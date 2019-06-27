رياضة

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

جاء تدخل لاعبي المنتخب الوطني خلال الساعات الماضية للعفو عن زميلهم عمرو وردة وإعادته مرة أخرى إلى معسكر الفراعنة في بطولة كأس الأمم ليطرح العديد من الأسئلة
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
عمرو وردة
عمرو وردة
في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
الغريب في الأمر أنها بدأت تقتحم بقوة عالم الرياضة، هذا العالم الذي تأسس من البداية على كلمة الأخلاق والروح الرياضية، بما تعنيه من مبادئ وأخلاقيات رفيعة لأن التنافس في الرياضات الهدف منه تهذيب الأخلاق والسمو بها. وما يعيشه منتخبنا الوطني في الساعات الماضية أكبر دليل على ذلك بعدما تفجرت فضيحة عمرو وردة
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الجزائر و كينيا‎ (2)

كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا في كأس الأمم

حقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة، بينما يبقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.
محمد-أبو-تريكة (1)

أبو تريكة عن فوز الجزائر: المدرب الذكي نعمة (فيديو)

تغنى محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء المنتخب الجزائري، أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية، قائلا: «وصل لي إحساس وأنا أشاهد الفريق بأن هناك روحا رائعة بين اللاعبين ولا فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، والجميع لديهم إخلاص كبير ويبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز». وأشاد أبو تريكة، خلال تصريحاته عقب المباراة بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، بالمستوى الذي ظهر به إسماعيل بن ناصر، في اللقاء، مؤكدًا أنه أحد اكتشافات منتخب الجزائر في هذه البطولة، ويقوم بدور كبير هجوميا ودفاعيا.
منتخب-مالي‎

تقارير: طرد مهاجم مالي بعد الاعتداء على قائد الفريق

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد المالي لكرة القدم قرر استبعاد أداما نياني مهاجم المنتخب من معسكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة حاليا في مصر، جاء ذلك بسبب عدم الانضباط داخل المعسكر وبعدما دخل المهاجم في مشادة مع قائد المنتخب عبدالله ديابي وصفعه على وجهه وفقا لصحيفة "فوت مالي". ويشارك منتخب مالى ضمن منافسات كان 2019 فى إطار المجموعة الخامسة برفقة منتخبات موريتانيا وتونس وأنجولا. ويتصدر المنتخب المالي المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
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عمرو وردة

عضو الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عمرو وردة

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بالعفو عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتراجع عن قرار استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي صدر صباح الأربعاء بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك". وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة للتحرير، إن هناك عدة أسباب تدفع اتحاد الكرة للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة تتمثل في:
عمرو وردة

عمرو وردة يعتذر للجماهير والمنتخب: «مش هضايقكم تاني»

تقدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى». وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى».
مصر-والكونغو (10)

مدرب الكونغو: كنا الأفضل في لقاء مصر

قال فلوران إبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه كان أفضل في مباراته أمام منتخب مصر، وقدم مستوى أفضل من المباراة الأولى، واستطاع أن يهدد مرمى الفراعنة في أوقات كثيرة من اللقاء. وأوضح مدرب الكونغو أن فريقه كان عليه أن يكون أكثر جرأة على مرمى منتخب مصر من أجل إحراز الأهداف، خاصة أنهم صنعوا أكثر من فرصة للتسجيل، مؤكدًا أنهم حاولوا اللعب من الناحية اليمنى للفراعنة لكن وجود صلاح حال دون ذلك بل إن الأخير استطاع أن يستغل الاخطاء والمساحات ويسجل الهدف الثاني لمصر.
مصر-والكونغو (5)

أجيري: المنتخب لن يقف على أحد والتغييرات تصنع الفارق

علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني على فوز الفراعنة في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا. وبدا أجيري المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بتوجيه التحية للمدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية على الأداء الذي قدمه فريقه. وقال أجيري: «أود أن أهنئ مدرب الكونغو على المستوى الذي ظهر به فريقه خاصة في الشوط الثاني من اللقاء لأنهم كانوا الأفضل».
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