أبو تريكة عن فوز الجزائر: المدرب الذكي نعمة (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

أبو تريكة

تغنى محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء المنتخب الجزائري، أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية، قائلا: «وصل لي إحساس وأنا أشاهد الفريق بأن هناك روحا رائعة بين اللاعبين ولا فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، والجميع لديهم إخلاص كبير ويبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز». وأشاد أبو تريكة، خلال تصريحاته عقب المباراة بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، بالمستوى الذي ظهر به إسماعيل بن ناصر، في اللقاء، مؤكدًا أنه أحد اكتشافات منتخب الجزائر في هذه البطولة، ويقوم بدور كبير هجوميا ودفاعيا.

وتابع: «أنا سعيد بالحديث عن منتخب الجزائر، وأؤكد أنه لا يوجد لاعب يفوز بمفرده يجب أن يكون هناك ترابط داخل الفريق، وأن المدرب الذكي والعبقري نعمة كبيرة، وجمال بلماضي كان كذلك في تعامله مع مواجهة السنغال، من دراسته الجيدة للمنافس، وإدارة للقاء على مدار الشوطين. وضمن الجزائر تأهله لدور الـ16 بالبطولة