رياضة

أبو تريكة عن فوز الجزائر: المدرب الذكي نعمة (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
أبو تريكة
أبو تريكة
تغنى محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء المنتخب الجزائري، أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية، قائلا: «وصل لي إحساس وأنا أشاهد الفريق بأن هناك روحا رائعة بين اللاعبين ولا فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، والجميع لديهم إخلاص كبير ويبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز». وأشاد أبو تريكة، خلال تصريحاته عقب المباراة بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، بالمستوى الذي ظهر به إسماعيل بن ناصر، في اللقاء، مؤكدًا أنه أحد اكتشافات منتخب الجزائر في هذه البطولة، ويقوم بدور كبير هجوميا ودفاعيا.
وتابع: «أنا سعيد بالحديث عن منتخب الجزائر، وأؤكد أنه لا يوجد لاعب يفوز بمفرده يجب أن يكون هناك ترابط داخل الفريق، وأن المدرب الذكي والعبقري نعمة كبيرة، وجمال بلماضي كان كذلك في تعامله مع مواجهة السنغال، من دراسته الجيدة للمنافس، وإدارة للقاء على مدار الشوطين. وضمن الجزائر تأهله لدور الـ16 بالبطولة
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الجزائر و كينيا‎ (2)

كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا في كأس الأمم

حقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة، بينما يبقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.
عمرو-وردة (3)

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
منتخب-مالي‎

تقارير: طرد مهاجم مالي بعد الاعتداء على قائد الفريق

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد المالي لكرة القدم قرر استبعاد أداما نياني مهاجم المنتخب من معسكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة حاليا في مصر، جاء ذلك بسبب عدم الانضباط داخل المعسكر وبعدما دخل المهاجم في مشادة مع قائد المنتخب عبدالله ديابي وصفعه على وجهه وفقا لصحيفة "فوت مالي". ويشارك منتخب مالى ضمن منافسات كان 2019 فى إطار المجموعة الخامسة برفقة منتخبات موريتانيا وتونس وأنجولا. ويتصدر المنتخب المالي المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
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الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (1)

الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
عثمان-ديمبلي (3)

ديمبلى يدعم السنغال من مدرجات الدفاع الجوى

ظهر اللاعب عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في مدرجات استاد الدفاع الجوى، فى المباراة التى جمعت المنتخب السنغالى مع نظيره منتخب الجزائر فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوى دعمًا للمنتخب السنغالي. يذكر أن عثمان ولد لأم اسمها فاتيماتا أوسمانى (فاطمة عثمان) فرنسية من أصل موريتاني- سنغالي، ولوالد من أًصل مالي، وعاش معهما في مدينة نورماندي في شمال فرنسا.
الجزائر و كينيا‎ (2)

مدرب الجزائر: حقننا مكاسب عديدة من الفوز على كينيا

قال جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الكيني مهمًا للغاية في بداية مشواره بنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق الجزائر فوزًا ثمينًا على كينيا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، تقدم بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة حصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولة بينما تذيل كينيا الترتيب دون رصيد من النقاط.
السنغال-وتنزانيا ‎ (9)

مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
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