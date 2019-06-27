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متظاهرون يقتحمون سفارة البحرين في بغداد (فيديو)

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
اقتحام سفارة البحرين
اقتحام سفارة البحرين
اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية. نت". وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدًا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك، وفرّق الأمن المتظاهرين.
وحسب مصادر أمنية، فإن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين، ونظمها موالون للحشد الشعبي وبعض نشطاء التيار الصدري. وأوضحت "العربية"، أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين، لتأمين السفارة. وأشار إلى أن طاقم السفارة لا يتواجد حاليًّا بعد الحادث. وقال مراسل "العربية": إن "كل المؤشرات تدل
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«داعش» يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجمات التي استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس، بحسب "العربية. نت". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا وسط العاصمة تونس. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن انتحاريا فجَّر نفسه بالقرب من سيارة شرطة بلدية، بين شارع شارل ديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين، بينما استهدف تفجير ثانٍ مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني.
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شارع الحبيب بورقيبة.. من ثورة الحرية إلى التفجيرات

يشهد شارع الحبيب بورقيبة أحد أكبر شوارع العاصمة تونس العديد من الأحداث المهمة، بين المناداة بالحرية والتفجيرات الإرهابية، تصاعُد الهتاف بالكرامة والصُراخ جراء الإرهاب، بين بقايا لافتات الثورة وأشلاء جثث الانتحاريين. استيقظت تونس صباح اليوم على 4 تفجيرات إرهابية، وشهد تقاطع شارع الحبيب بورقيبة وشار ديغول التفجير الأول، إذ فجّر انتحاريّ نفسه بارتدائه حزاما ناسفا في دورية شرطة بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وشرطيين اثنين دون أن يُوقع قتلى، ما أثار الذعر على أصحاب المحلات وإغلاقهم إياها عقب التفجير لتنتشر الشرطة في أرجاء المكان.
كوشنر في المؤتمر

مؤتمر المنامة.. كوشنر يفشل في تسويق «صفقة القرن»

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، استضافت العاصمة البحرينية، المنامة، عشرات الضيوف من الدول العربية والغربية، المشاركين في "ورشة السلام من أجل الازدهار". الورشة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، لحل القضية الفلسطينية، فشلت في تحقيق أهدافها. وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية "صفقة القرن" بأنها أشبه بحملة تسويقية فاشلة، حيث وصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البحرين للترويج لها، مقدما تنازلات غير مسبوقة، لكن حتى الآن لم يكن هناك مشترون.
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إجراءات أمنية مشددة بمطار قرطاج في تونس

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن مطار قرطاج في تونس، يشهد إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع إعلان مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، أن حالة الأخير "حرجة جدا"، نافيا الشائعات التي ترددت عن وفاته، فيما أشارت مصادر تونسية إلى أن رئيس البرلمان، دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس. .. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
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سفارة-بحرين (2)

أول رد من البحرين بعد اقتحام سفارتها في بغداد

استدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور أثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد. واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية .نت". وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك.
انفجار في السودان

7 قتلى و20 جريحًا حصيلة تفجير مسجد شرق بغداد

أكدت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن الانفجار الذي وقع بمسجد شرق بغداد أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وأشار المصادر، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد القتلى؛ لأن كثيرا من المصابين في حالة خطيرة. وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا بتفجير حزام ناسف في منطقة البلديات شرقي بغداد. يذكر أن الحالة الأمنية في بغداد تحسنت بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017، وصارت التفجيرات نادرة في المدينة.
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قتلى وجرحى جراء انفجارين انتحاريين داخل مسجد ببغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بوقوع 7 قتلى وعدد من الجرحى جراء انفجارين انتحاريين داخل مسجد شرق بغداد، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وفي مايو الماضي، أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 15 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف سوقا في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد. وقال ضابط في الشرطة العراقية، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب محال تجارية داخل سوق جميلة المزدحمة" بمدينة الصدر في شرق بغداد. مضيفا أن الهجوم أسفر عن "مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح". كما أكد مصدر طبي في مستشفى الكندي هذه الحصيلة.
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هل يتحول العراق مجددا لساحة معركة بين أمريكا وإيران؟

لم يمض الكثير من الوقت على تحجيم تهديدات تنظيم داعش الإرهابية في العراق، حتى وجد أبناء الرافدين أنفسهم أمام واقع سياسي خطير يتمثل في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما كان بمثابة رسالة جديدة أن العراق قد يعود مجددًا ساحة معركة للخصمين. وخلال الساعات القليلة الماضية، سقط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذي كان بمثابة تهديد بأن الاستقرار الأمني الذي عاشته البلاد بعد الهزيمة العسكرية الأخيرة لداعش في العراق قد يكون على وشك الانتهاء.
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