متظاهرون يقتحمون سفارة البحرين في بغداد (فيديو)

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

اقتحام سفارة البحرين

اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية. نت". وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدًا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك، وفرّق الأمن المتظاهرين.

وحسب مصادر أمنية، فإن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين، ونظمها موالون للحشد الشعبي وبعض نشطاء التيار الصدري. وأوضحت "العربية"، أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين، لتأمين السفارة. وأشار إلى أن طاقم السفارة لا يتواجد حاليًّا بعد الحادث. وقال مراسل "العربية": إن "كل المؤشرات تدل