أول رد من البحرين بعد اقتحام سفارتها في بغداد

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

اقتحام سفارة البحرين في العراق

استدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور أثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد. واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية .نت". وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك.

وحسب مصادر أمنية، فإن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين، ونظمها موالون للحشد الشعبي وبعض نشطاء التيار الصدري.وأوضحت "العربية"، أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين، لتأمين السفارة.وأشار إلى أن طاقم السفارة لا يتواجد حاليًّا بعد الحادث.وقال مراسل "العربية": إن "كل المؤشرات تدل على