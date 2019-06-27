جريمة

غلق مصنع زيت طعام دون ترخيص في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
زيت طعام - صورة أرشيفية
زيت طعام - صورة أرشيفية
داهمت لجنة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بالقليوبية بتوجيهات من الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي أحد مصانع تعبئة زيت الطعام والذي تبين عدم حصوله على ترخيص للعمل بالمواد الغذائية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة بهذه المنشأة إذ تبين وجود حمام دون حوائط و4 مواسير وغرف تفتيش صرف صحي بصالة الإنتاج وأمام باب المصنع مباشرة و7 عمال دون شهادات صحية، ووجود علامة تجارية غير مسجلة. وأثناء قيام اللجنة بعملها تم ضبط 195 كرتونة زيت طعام بإجمالي عدد زجاجات 2340 زجاجة.
وتم سحب عينات من المضبوطات لفحصها بمعامل وزارة الصحة وتم التحفظ على أدوات التصنيع وتشميع المكان وتخرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة في المنشأة وتحرير محاضر للعاملين بتداول الأغذية لعدم حملهم شهادات صحية وإخطار الجهات المعنية يقرار غلق
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