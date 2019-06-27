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البورصة تخسر 60.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
مُنيت البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بخسائر بلغت نحو 60.4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 756.1 مليار جنيه، مقابل 816.5 مليار جنيه جنيه خلال الربع السابق له بتراجع بلغ نسبته 7.4%. وأظهر التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.32 في المائة ليسجل مستوى 14100.74 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 11.87 فى المائة ليبلغ مستوى 603.56 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو 11.36 في المائة ليبلغ مستوى 1540.64 نقطة.
وأشار الى أن انخفاض قيم التداول خلال الربع الحالي لتبلغ 50.8 مليار جنيه من خلال تداول 6.996 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 82.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 15.551 مليار ورقة منفذة على 1.586 مليون عملية خلال الربع السابق له.وذكر أن الأسهم استحوذت على 67.51% من إجمالي
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صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: لا نتفاوض على برنامج جديد مع مصر

أعلنت كاميلا أندرسن، نائبة المتحدث باسم إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لا يتفاوض مع مصر على برنامج جديد. وأضافت أندرسون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن مصرفها على استعداد لدعم مصر وشعبها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وشاملة ومستدامة. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل.
البورصة

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الخميس، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.5 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 603.56 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1540.64 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 2.05 مليار جنيه، بعد التداول على 302.77 ألف سهم عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية منفذة.
البورصة

البنوك والبورصة إجازة يومي الأحد والإثنين

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وأضاف المركزى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو فيستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
اموال-نقود (3)

بعد زيادة المخصصات.. هكذا تغير حجم الإنفاق بالموازنة

تبدأ الحكومة أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي الجديد 2019-2020، التى يصل حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل الأجور، ودعم السلع التموينية، ومخصصات الصحة والتعليم. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
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بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
البورصة

منها التسعير.. 3 عوامل تسهم في نجاح اكتتابات البورصة

تعتزم الحكومة المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية في موعدها المقرر خلال سبتمبر المقبل، بغض النظر عن الأوضاع الحالية للسوق، حسب تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وستركز المرحلة الثانية في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة. كانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.
البورصة

إفصاح ورقابة.. لماذا تعزف الشركات عن القيد بالبورصة؟

على الرغم من ارتفاع تكلفة اقتراض الشركات من البنوك التي قد تصل في مجملها إلى 20%، فإن معظم الشركات العاملة في السوق المصرية تفضل اللجوء للتمويلات البنكية في تمويل مشروعاتها الجديدة أو توسعات مشروعاتها القائمة بدلا من طرح أسهمها في البورصة. ويتوافر أمام الشركات آليتان للحصول على التمويل، الأولى وهى اللجوء إلى التمويل المصرفي، والثانية هى سوق المال. وحسب خبراء سوق المال فإن المستثمرين يفضلون اللجوء للتمويلات البنكية بدلا من الطرح في البورصة، نظرا لتعقد إجراءات عملية الطرح في البورصة والتخوف من عمليات الإفصاح والرقابة.
البورصة-المصرية

البورصة تربح 14.7 مليار جنيه في أسبوع

حققت البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع الجاري مكاسب بلغت نحو 14.7 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 759.8 مليار جنيه، مقابل 745.1 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.97 %. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.85% ليسجل مستوى 53 .14180 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.38% ليبلغ مستوى 57 .605 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الذي زاد بنحو 1.67% ليبلغ مستوى 83 .1546 نقطة.
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