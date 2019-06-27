البورصة تخسر 60.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

البورصة المصرية - صورة أرشيفية

مُنيت البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بخسائر بلغت نحو 60.4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 756.1 مليار جنيه، مقابل 816.5 مليار جنيه جنيه خلال الربع السابق له بتراجع بلغ نسبته 7.4%. وأظهر التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.32 في المائة ليسجل مستوى 14100.74 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 11.87 فى المائة ليبلغ مستوى 603.56 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو 11.36 في المائة ليبلغ مستوى 1540.64 نقطة.

وأشار الى أن انخفاض قيم التداول خلال الربع الحالي لتبلغ 50.8 مليار جنيه من خلال تداول 6.996 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 82.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 15.551 مليار ورقة منفذة على 1.586 مليون عملية خلال الربع السابق له.وذكر أن الأسهم استحوذت على 67.51% من إجمالي