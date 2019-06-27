كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا في كأس الأمم

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

كينيا

حقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة، بينما يبقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.

المباراة جاءت قوية وكان منتخب تنزانيا هو صاحب الكلمة الأولى بعد تمكن سايمون موسوفا من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 6، بعد الهدف تبادل الفريقان السيطرة على الملعب ولكن تنزانيا كانت الأكثر فاعلية وخطورة حيث لاحت له العديد من الفرص ورغم ذلك استطاع ميكاييل أولونجا من تسجيل هدف التعادل لكينيا في الدقيقة