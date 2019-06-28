إصابات بالجيش.. تفاصيل اقتحام سفارة البحرين ببغداد
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص
اقتحام سفارة البحرين في بغداد
عشرات الضيوف من الدول العربية والغربية، توافدوا على العاصمة البحرينية المنامة، خلال اليومين الماضيين للمشاركة في "ورشة السلام من أجل الازدهار"، التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك فشلت الحملة التسويقية لتمرير "صفقة القرن"، بحسب وسائل إعلام أجنبية وعربية، إذ وصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البحرين للترويج لها، مقدما تنازلات غير مسبوقة، وحتى الآن لم يكن هناك مشترون.
وفي تصرف غاضب من متظاهرين عراقيين، اقتحم عدد منهم سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية. نت".
وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه
وفي تصرف غاضب من متظاهرين عراقيين، اقتحم عدد منهم سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية. نت".
وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين.
وانطلقت التظاهرة تنديدًا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك، وفرّق الأمن المتظاهرين.
وحسب مصادر أمنية، فإن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين، ونظمها موالون للحشد الشعبي وبعض نشطاء التيار الصدري.
وأوضحت "العربية"، أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين، لتأمين السفارة، مشيرا إلى أن طاقم السفارة لا يتواجد حاليًّا بعد الحادث.
وقالت "العربية": إن "كل المؤشرات تدل على أن ما حدث كان مخططا له"، في ضوء التصعيد الحاصل في المنطقة.
واستدعت البحرين سفيرها في العراق للتشاور بعد الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد.
وحملت الخارجية البحرينية، في بيان لها مساء الخميس، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.
من جهته، وصل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مقر السفارة البحرينية، فيما أفادت مراسل العربية، باعتقال 45 متظاهرا، وإصابة 5 من قوات الجيش العراقي بجروح في أثناء عملية تفريق المتظاهرين من أمام السفارة البحرينية في بغداد.