إصابات بالجيش.. تفاصيل اقتحام سفارة البحرين ببغداد

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

اقتحام سفارة البحرين في بغداد

عشرات الضيوف من الدول العربية والغربية، توافدوا على العاصمة البحرينية المنامة، خلال اليومين الماضيين للمشاركة في "ورشة السلام من أجل الازدهار"، التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك فشلت الحملة التسويقية لتمرير "صفقة القرن"، بحسب وسائل إعلام أجنبية وعربية، إذ وصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البحرين للترويج لها، مقدما تنازلات غير مسبوقة، وحتى الآن لم يكن هناك مشترون.

وفي تصرف غاضب من متظاهرين عراقيين، اقتحم عدد منهم سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية. نت". وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه