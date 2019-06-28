رياضة

تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

شهدت مباريات اليوم السادس من بطولة أمم إفريقيا أحداث مشوقة، إذ حقق منتخب مدغشقر أول فوز له بالبطولة، بينما ضمنت الجزائر الصعود لدور الـ16 وتبحث كينيا عن أمل الصعود.
تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
فوز تاريخي التقى منتخب مدغشقر ونظيره البوروندي، وحقق المنتخب الملجاشي فوزا تاريخيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على استاد الإسكندرية. سجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77، ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ المنتخب الملجاشي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة الإفريقية. أجرى
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عمرو-وردة

شوبير يعلن عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده الأربعاء، إلى صفوف المنتخب الوطنى. وكتب شوبير منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «رسميا.. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر». وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله.
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مصادر: اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة للمنتخب

علمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده، الأربعاء، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
كينيا_تنزانيا

كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا في كأس الأمم

حقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة، بينما يبقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.
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ماني يتحدث عن بدايته مع كرة القدم والفوز بكأس الأمم

أجرى السنغالي ساديو ماني، قائد منتخب السنغال حوارًا مع جريدة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، حيث تحدث ماني عن والدته وتأثيرها في حياته قائلا: "لا أحد يحب كرة القدم في عائلتي، كانت والدتي تطاردني كلما رأتني ألعب كرة القدم، اضطررت إلى ترك ظل شجرة لأجد نفسي تحت أشعة الشمس الكاملة". وتابع: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي لأنني شعرت بالوحدة قليلا، لم أفهم لماذا لم يُسمح لي أن أعيش حلمي، في القرية عندما أفعل شيئا سيئا كانت أمي أو عمي يضربني، تعرضت للضرب عدة مرات لأنني لم أذهب إلى المدرسة".
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إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
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الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
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مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
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