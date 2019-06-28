تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

شهدت مباريات اليوم السادس من بطولة أمم إفريقيا أحداث مشوقة، إذ حقق منتخب مدغشقر أول فوز له بالبطولة، بينما ضمنت الجزائر الصعود لدور الـ16 وتبحث كينيا عن أمل الصعود.

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

منتخب الجزائر

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

فوز تاريخي التقى منتخب مدغشقر ونظيره البوروندي، وحقق المنتخب الملجاشي فوزا تاريخيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على استاد الإسكندرية. سجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77، ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ المنتخب الملجاشي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة الإفريقية. أجرى