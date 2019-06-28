تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

شهدت مباريات اليوم السادس من بطولة أمم إفريقيا أحداث مشوقة، إذ حقق منتخب مدغشقر أول فوز له بالبطولة، بينما ضمنت الجزائر الصعود لدور الـ16 وتبحث كينيا عن أمل الصعود.
أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا.
والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
فوز تاريخي
التقى منتخب مدغشقر ونظيره البوروندي، وحقق المنتخب الملجاشي فوزا تاريخيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على استاد الإسكندرية.
سجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77، ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ المنتخب الملجاشي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة الإفريقية.
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فوز تاريخي
التقى منتخب مدغشقر ونظيره البوروندي، وحقق المنتخب الملجاشي فوزا تاريخيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على استاد الإسكندرية.
سجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77، ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ المنتخب الملجاشي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة الإفريقية.
أجرى مدرب مدغشقر تغييرات هجومية في محاولة لتنشيط خط الهجوم حين سحب كارلوس أندريبا ودفع بباولن فوافي، لاعب مصر للمقاصة، الأمر الذي أظهر فوارق هجومية أكبر للملجاشي، وفي الدقيقة 77 احتسب حكم اللقاء ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء تمكن ماركو إلايماهاريتا، وسدد صاروخا مر من فوق الحائط البشري نحو أعلى يمين حارس المرمى، ليعلن عن هدف اللقاء الوحيد.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد مدغشقر للنقطة الرابعة في المركز الثاني، في المجموعة التي يتصدرها منتخب نيجيريا برصيد 6 نقاط، واحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تذيل منتخب بوروندي المجموعة بدون نقاط.
تأهل الجزائر
المباراة الثانية جمعت بين ثعالب الصحراء وأسود التيرانجا، حيث ضمن منتخب الجزائر الصعود لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد، أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي.
بهذا الفوز تصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني.
اللقاء بدأ بحماس شديد، وحاول كل فريق فرض سيطرته على الملعب، واعتمد منتخب السنغال على انطلاقات ساديو ماني في الجهة اليمنى، ولم يجد يوسف عطال حلا سوى التعامل معه بعنف لإيقاف خطورته وهو ما كلف المدافع الجزائري بطاقة صفراء.
في المقابل، اعتمد الجزائر على انطلاقات رياض محرز والبلايلي وأمامهم بغداد بونجاح الذي أرهق دفاع السنغال بتحركاته وكاد أن يحرز هدف التقدم لفريقه إلا أن كوليبالي أنقذ مرمى السنغال وأبعد الكرة قبل أن تدخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
بداية الشوط الثاني جاءت أكثر سخونة، حين أحرز البلايلي هدف التقدم لمنتخب الجزائر في الدقيقة 49 ليفرض ثعالب الصحراء سيطرتهم على اللقاء.
وواصل لاعبو الجزائر تألقهم مقابل عشوائية في أداء منتخب السنغال الذي ظهر عاجزًا وفشل في الوصول لمرمى الجزائر لينتهي اللقاء بفوز ثعالب اصلحراء 1-0
أمل الصعود
آخر مباريات اليوم السادس، من البطولة القارية جمعت بين المنتخب الكيني ونظيره التنزاني، وحقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي.
بهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة، بينما بقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، وتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.
المباراة جاءت قوية وكان منتخب تنزانيا هو صاحب الكلمة الأولى بعد تمكن سايمون موسوفا من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السادسة، وبعد الهدف تبادل الفريقان السيطرة على الملعب ولكن تنزانيا كانت الأكثر فاعلية وخطورة حيث لاحت له العديد من الفرص ورغم ذلك استطاع ميكاييل أولونجا من تسجيل هدف التعادل لكينيا في الدقيقة 38 إلا أن فرحته لم تستمر كثيرًا إذ رد منتخب تنزانيا سريعا وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 39 عن طريق ساماتا لينتهي الشوط الأول بتقدم تنزانيا 2-1.