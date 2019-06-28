رياضة

البلايلي: أمر واحد ينقص الجزائر للتتويج بأمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
الجزائر
الجزائر
أكد يوسف البلايلي، لاعب المنتخب الجزائري، أن فريقه يسعى لتقديم أفضل اداء ممكن في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الجميع داخل الصفوف لديه رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
وأوضح البلايلي، خلال تصريحاته عقب المباراة، أن منتخب السنغال هو أحد الفرق القوية في القارة حاليًا ومرشح دائمًا للفوز بلقب البطولة، لكن فريقه تمكن من الفوز عليه بجدارة وقدم اللاعبون مباراة كبيرة. واستمر في حديثه: «تلك المرة لن تكون الأخيرة لنا التي نحقق فيها الفوز، نحن استعدينا للبطولة بشكل جيد
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أجيري غاضب من لاعبي المنتخب لهذا السبب

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني استياءه الشديد، من لاعبي الفراعنة، بعد الأداء السيئ في لقاء الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال أجيري للاعبين أنه لن يسمح بتكرار هذا الأداء مرة أخرى خاصة وأنه يعتمد على الكرة الهجومية والاستحواذ، مشددًا على أنه سيجري تعديلات في التشكيل في اللقاء المقبل أمام أوغندا. وشرح أجيري للاعبين أخطاءهم خلال مباراة الكونغو من خلال استعراض المباراة بالفيديو، كما شرح لهم مواطن القوة والضعف في مباراتي أوغندا مع الكونغو وزيمبابوي قبل المواجهة المقبلة.
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نجوم المنتخب: وردة يتعرض لمؤامرة خبيثة

انتهت أزمة صانع ألعاب المنتخب الوطني عمرو وردة، بعد أن اكتفى اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة بدايةً من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019. وأكد أحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وعلي غزال نجما المنتخب، أن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم بأن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت، خاصة أن اللاعب كان ملتزما جدا في أثناء المعسكر، والتسريبات التي ظهرت كانت قديمة، فكيف تتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟
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صلاح: وردة يستحق فرصة ثانية ويجب الحفاظ على مستقبله

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
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تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
منتخب الجزائر

خطف العقول..حكاية محمد فوزي مع النشيد الوطني للجزائر

كل شيء داخل جبهة التحرير الوطنية بالجزائر كان في حركة مستمرة في هذا اليوم، حضور مكثف من رجالات الجبهة، شبان يتحركون كالموج المتدافع، كلهم حماس ورغبة في كتابة النشيد الوطني للبلاد كي يتم الاستفادة منه في الضغط على المستعمر الغاشم، وسط انقسام كبير عن من يقوم بكتابة النشيد، سرعان ما تدخل عبان رمضان، القائد الثوري المعروف بدوره الكبير في توحيد جبهة التحرير الوطني مع الفصائل السياسية من أجل محاربة الاستعمار، وقطع كل التساؤلات كعادته بإجابة واحدة، تمثلت في طرح اسم مُفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية.
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مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
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مشجع مصري يداعب ماني في تدريب السنغال: «باصي لصلاح»

داعب أحد المشجعين المصريين النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات منتخب أسود التيرانجا، استعدادًا لمواجهة نظيره النيجيري وديًا غدًا الأحد. وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وداعب المشجع المصري نجم السنغال ماني قائلا: «يا ماني اشطة عليك ياساديو، باصي لصلاح يا ماني».
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