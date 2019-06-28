البلايلي: أمر واحد ينقص الجزائر للتتويج بأمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

الجزائر

أكد يوسف البلايلي، لاعب المنتخب الجزائري، أن فريقه يسعى لتقديم أفضل اداء ممكن في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الجميع داخل الصفوف لديه رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.

وأوضح البلايلي، خلال تصريحاته عقب المباراة، أن منتخب السنغال هو أحد الفرق القوية في القارة حاليًا ومرشح دائمًا للفوز بلقب البطولة، لكن فريقه تمكن من الفوز عليه بجدارة وقدم اللاعبون مباراة كبيرة. واستمر في حديثه: «تلك المرة لن تكون الأخيرة لنا التي نحقق فيها الفوز، نحن استعدينا للبطولة بشكل جيد