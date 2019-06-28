اعتقال 54 شخصا من مقتحمي سفارة البحرين في بغداد

تحرير:وكالات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص

اقتحام سفارة البحرين في بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعراق من القبض على عدد كبيرمن المتورطين فى اقتحام مقر السفارة البحرينية فى بغداد. وأعلن ياسين الياسري، وزير الداخلية العراقي، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا على خلفية أحداث اقتحام السفارة. ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية، الخميس، عن وزير الداخلية العراقى، قوله إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، مشيرا إلى أن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية «خط أحمر، ولن يتم السماح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف». وأضاف الياسري أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر (قائد) قوة الحماية للسفارة.

وكان وزير الداخلية العراقي قد وصل إلى مقر السفارة البحرينية في بغداد للاطلاع على الأوضاع بعد اقتحامها من قبل متظاهرين.واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب «العربية. نت».وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا