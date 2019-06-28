الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد
تحرير:وكالات
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص
اقتحام سفارة البحرين في بغداد
استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتحام سفارة البحرين في بغداد.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت وزارة الخارجية، في بيان لها: «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين.وفي ظل هذا الاعتداء، أعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.وواقتحم
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين.
وفي ظل هذا الاعتداء، أعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.
وواقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالعراق من القبض على عدد من المتورطين فى الأحداث، إذ أعلن ياسين الياسري، وزير الداخلية العراقي، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.