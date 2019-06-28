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الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد

تحرير:وكالات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص
اقتحام سفارة البحرين في بغداد
اقتحام سفارة البحرين في بغداد
استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتحام سفارة البحرين في بغداد. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت وزارة الخارجية، في بيان لها: «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين.وفي ظل هذا الاعتداء، أعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.وواقتحم
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سفارة-البحرين (1)

اعتقال 54 شخصا من مقتحمي سفارة البحرين في بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعراق من القبض على عدد كبيرمن المتورطين فى اقتحام مقر السفارة البحرينية فى بغداد. وأعلن ياسين الياسري، وزير الداخلية العراقي، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا على خلفية أحداث اقتحام السفارة. ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية، الخميس، عن وزير الداخلية العراقى، قوله إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، مشيرا إلى أن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية «خط أحمر، ولن يتم السماح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف». وأضاف الياسري أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر (قائد) قوة الحماية للسفارة.
سفارة-البحرين (2)

إصابات بالجيش.. تفاصيل اقتحام سفارة البحرين ببغداد

عشرات الضيوف من الدول العربية والغربية، توافدوا على العاصمة البحرينية المنامة، خلال اليومين الماضيين للمشاركة في "ورشة السلام من أجل الازدهار"، التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك فشلت الحملة التسويقية لتمرير "صفقة القرن"، بحسب وسائل إعلام أجنبية وعربية، إذ وصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البحرين للترويج لها، مقدما تنازلات غير مسبوقة، وحتى الآن لم يكن هناك مشترون.
سفارة-بحرين

متظاهرون يقتحمون سفارة البحرين في بغداد (فيديو)

اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية. نت". وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدًا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك، وفرّق الأمن المتظاهرين.
تفجيرات تونس8 (1)

«داعش» يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجمات التي استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس، بحسب "العربية. نت". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا وسط العاصمة تونس. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن انتحاريا فجَّر نفسه بالقرب من سيارة شرطة بلدية، بين شارع شارل ديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين، بينما استهدف تفجير ثانٍ مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني.
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سفارة-البحرين (1)

اعتقال 54 شخصا من مقتحمي سفارة البحرين في بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعراق من القبض على عدد كبيرمن المتورطين فى اقتحام مقر السفارة البحرينية فى بغداد. وأعلن ياسين الياسري، وزير الداخلية العراقي، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا على خلفية أحداث اقتحام السفارة. ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية، الخميس، عن وزير الداخلية العراقى، قوله إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، مشيرا إلى أن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية «خط أحمر، ولن يتم السماح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف». وأضاف الياسري أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر (قائد) قوة الحماية للسفارة.
سفارة-بحرين (2)

أول رد من البحرين بعد اقتحام سفارتها في بغداد

استدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور أثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد. واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية .نت". وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك.
سفارة-بحرين

متظاهرون يقتحمون سفارة البحرين في بغداد (فيديو)

اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية. نت". وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدًا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك، وفرّق الأمن المتظاهرين.
الشيخ-عبد الله-بن زايد-آل-نهيان (2)

الإمارات تدين هجوم العريش: ضد الدين والإنسانية

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الأربعاء، تعلن فيه إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقاطا أمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، قائلة: "نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، ونؤكد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، كما نؤكد الدعم القوي لمصر وتضامننا مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم واجتثاثها من جذورها".
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