الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد

تحرير:وكالات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص

اقتحام سفارة البحرين في بغداد

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتحام سفارة البحرين في بغداد. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت وزارة الخارجية، في بيان لها: «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين.وفي ظل هذا الاعتداء، أعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.وواقتحم