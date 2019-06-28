فايق: الجبلاية ترحب بعودة وردة.. ونجم الأهلي يعترض

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ ص

عمرو وردة

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل اعتذار عمرو وردة، لاعب وسط الفراعنة، وقرر العفو عنه بعد استبعاده من المنتخب صباح الأربعاء لأسباب سلوكية، وشهدت الساعات الأخيرة، تحركات وضغوط قوية من لاعبي المنتخب الوطني وتحديدا الكبار، أحمد المحمدي قائد المنتخب ومحمد صلاح نجم مصر الدولي المحترف في ليفربول الإنجليزي وباهر المحمدي وآخرين، على الجهاز الفني من ناحية، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة من ناحية أخرى من أجل العفو عن اللاعب والاكتفاء باستبعاده من مباراة الكونغو التي فاز فيها منتخبنا بهدفين دون رد.

وأوضح، خلال حلقة الخميس، من برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه على قناة "النهار"، أن وردة سيعود إلى تدريبات المنتخب خلال ساعات، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن ذلك، والطريقة المناسبة لاتخاذ القرار. من جانبه، علق زكريا ناصف، لاعب النادي الأهلي السابق، قائلًا: «منتخب مصر ليس في حاجة لعمرو