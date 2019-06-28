رياضة

فايق: الجبلاية ترحب بعودة وردة.. ونجم الأهلي يعترض

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ ص
عمرو وردة
عمرو وردة
قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل اعتذار عمرو وردة، لاعب وسط الفراعنة، وقرر العفو عنه بعد استبعاده من المنتخب صباح الأربعاء لأسباب سلوكية، وشهدت الساعات الأخيرة، تحركات وضغوط قوية من لاعبي المنتخب الوطني وتحديدا الكبار، أحمد المحمدي قائد المنتخب ومحمد صلاح نجم مصر الدولي المحترف في ليفربول الإنجليزي وباهر المحمدي وآخرين، على الجهاز الفني من ناحية، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة من ناحية أخرى من أجل العفو عن اللاعب والاكتفاء باستبعاده من مباراة الكونغو التي فاز فيها منتخبنا بهدفين دون رد.
وأوضح، خلال حلقة الخميس، من برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه على قناة "النهار"، أن وردة سيعود إلى تدريبات المنتخب خلال ساعات، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن ذلك، والطريقة المناسبة لاتخاذ القرار. من جانبه، علق زكريا ناصف، لاعب النادي الأهلي السابق، قائلًا: «منتخب مصر ليس في حاجة لعمرو
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أجيري غاضب من لاعبي المنتخب لهذا السبب

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني استياءه الشديد، من لاعبي الفراعنة، بعد الأداء السيئ في لقاء الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال أجيري للاعبين أنه لن يسمح بتكرار هذا الأداء مرة أخرى خاصة وأنه يعتمد على الكرة الهجومية والاستحواذ، مشددًا على أنه سيجري تعديلات في التشكيل في اللقاء المقبل أمام أوغندا. وشرح أجيري للاعبين أخطاءهم خلال مباراة الكونغو من خلال استعراض المباراة بالفيديو، كما شرح لهم مواطن القوة والضعف في مباراتي أوغندا مع الكونغو وزيمبابوي قبل المواجهة المقبلة.
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نجوم المنتخب: وردة يتعرض لمؤامرة خبيثة

انتهت أزمة صانع ألعاب المنتخب الوطني عمرو وردة، بعد أن اكتفى اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة بدايةً من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019. وأكد أحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وعلي غزال نجما المنتخب، أن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم بأن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت، خاصة أن اللاعب كان ملتزما جدا في أثناء المعسكر، والتسريبات التي ظهرت كانت قديمة، فكيف تتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟
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صلاح: وردة يستحق فرصة ثانية ويجب الحفاظ على مستقبله

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
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أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
عمرو وردة

عضو الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عمرو وردة

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بالعفو عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتراجع عن قرار استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي صدر صباح الأربعاء بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك". وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة للتحرير، إن هناك عدة أسباب تدفع اتحاد الكرة للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة تتمثل في:
عمرو وردة

أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
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اللاعبون لأبو ريدة: إشمعنى وردة يتعاقب والنائب بتاعك لأ؟

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
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