العراق يعرب عن أسفه لاقتحام سفارة البحرين في بغداد

تحرير:محمد عودة ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ ص

عادل عبد المهدي

أصدرت الحكومة العراقية بيانًا، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن أسفها الشديد جراء اقتحام السفارة البحرينية فى بغداد. وجاء فى البيان الذى أصدره المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تعرب الحكومة عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27 /6 / 2019، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية».

وأضاف البيان: «اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة، وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء». وتابع البيان: «الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال، وتؤكد