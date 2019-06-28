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العراق يعرب عن أسفه لاقتحام سفارة البحرين في بغداد

تحرير:محمد عودة ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ ص
عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
أصدرت الحكومة العراقية بيانًا، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن أسفها الشديد جراء اقتحام السفارة البحرينية فى بغداد. وجاء فى البيان الذى أصدره المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تعرب الحكومة عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27 /6 / 2019، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية».
وأضاف البيان: «اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة، وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء». وتابع البيان: «الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال، وتؤكد
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اقتحام سفارة البحرين في بغداد

الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتحام سفارة البحرين في بغداد. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت وزارة الخارجية، في بيان لها: «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».
سفارة-البحرين (1)

اعتقال 54 شخصا من مقتحمي سفارة البحرين في بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعراق من القبض على عدد كبيرمن المتورطين فى اقتحام مقر السفارة البحرينية فى بغداد. وأعلن ياسين الياسري، وزير الداخلية العراقي، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا على خلفية أحداث اقتحام السفارة. ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية، الخميس، عن وزير الداخلية العراقى، قوله إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، مشيرا إلى أن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية «خط أحمر، ولن يتم السماح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف». وأضاف الياسري أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر (قائد) قوة الحماية للسفارة.
سفارة-البحرين (2)

إصابات بالجيش.. تفاصيل اقتحام سفارة البحرين ببغداد

عشرات الضيوف من الدول العربية والغربية، توافدوا على العاصمة البحرينية المنامة، خلال اليومين الماضيين للمشاركة في "ورشة السلام من أجل الازدهار"، التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك فشلت الحملة التسويقية لتمرير "صفقة القرن"، بحسب وسائل إعلام أجنبية وعربية، إذ وصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البحرين للترويج لها، مقدما تنازلات غير مسبوقة، وحتى الآن لم يكن هناك مشترون.
سفارة-بحرين

متظاهرون يقتحمون سفارة البحرين في بغداد (فيديو)

اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية. نت". وأكد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدًا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك، وفرّق الأمن المتظاهرين.
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اقتحام سفارة البحرين في بغداد

الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتحام سفارة البحرين في بغداد. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت وزارة الخارجية، في بيان لها: «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».
سفارة-البحرين (1)

اعتقال 54 شخصا من مقتحمي سفارة البحرين في بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعراق من القبض على عدد كبيرمن المتورطين فى اقتحام مقر السفارة البحرينية فى بغداد. وأعلن ياسين الياسري، وزير الداخلية العراقي، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا على خلفية أحداث اقتحام السفارة. ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية، الخميس، عن وزير الداخلية العراقى، قوله إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، مشيرا إلى أن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية «خط أحمر، ولن يتم السماح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف». وأضاف الياسري أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر (قائد) قوة الحماية للسفارة.
ايران-وامريكا-في-العراق

استهداف مصالح أمريكا بالعراق رسالة من طهران لواشنطن

في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المصالح والمنشآت الأمريكية داخل الأراضي العراقية هدف رئيسي بعد تكرار استهدافها في الآونة الأخيرة، فخلال أسبوع وقعت أربع هجمات من خلال سقوط صواريخ قرب منشآت أمريكية. تلك الهجمات التي وقعت أمس الأربعاء، حيث سقطت صواريخ على تجمع شركات نفطية عراقية وأجنبية في محافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وسقط صاروخ "كاتيوشا" قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة.
قوات-امريكية

هل بدأ العراق أولى خطوات إنهاء وجود القوات الأجنبية؟

أصبحت القوات الأمريكية في الآونة الأخيرة غير مرحب بها داخل الأراضي العراقية، وتعالت الأصوات المطالبة بإنهاء دور تلك القوات والمطالبة بإخراجها بعد سنوات من وجودها داخل البلاد. فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا واستخدام العراق "كقاعدة" لاستهداف الجهاديين، حاولت كتل سياسية عراقية مقربة من إيران استثمار هذا القرار لتجديد المطالبة بجدولة انسحاب القوات الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية من البلاد. وتعد القوات الأمريكية أهم قوة أجنبية في العراق سواء من ناحية العدد أو التسليح أو طبيعة المهمات التي تقوم بها.
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