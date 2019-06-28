رياضة

مصادر: اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة للمنتخب

تحرير:أحمد بركات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ ص
عمرو وردة
عمرو وردة
علمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده، الأربعاء، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى». جاء ذلك فيما كان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد
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عمرو-وردة

شوبير يعلن عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده الأربعاء، إلى صفوف المنتخب الوطنى. وكتب شوبير منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «رسميا.. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر». وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله.
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تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا في كأس الأمم

حقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة، بينما يبقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.
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مصادر: اعتذار عمرو وردة تم بالاتفاق مع لاعبي المنتخب

علمت «التحرير» أن الفيديو الذى سجله عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، والذى قدم فيه اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، جاء باتفاق بين اللاعب ونجوم المنتخب الوطنى. وبحسب مصادر فى المنتخب، فإن نجوم الفريق اتفقوا مع وردة على تسجيل فيديو اعتذار يدعم موقفهم فى محاولاتهم لإقناع الجهاز الفنى، وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة اللاعب. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
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سر احتفال أحمد المحمدي بعد هدفه في الكونغو

أثار أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد احتفاله عقب تسجيل أول أهداف الفراعنة في شباك الكونغو الديمقراطية في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة ضمن ثاني مباريات المجموعة الأولى في إطار المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين نظيفين. وتوجه أحمد المحمدي بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 23 إلى الجماهير، وأشار بيديه بـ"قلب" ثم رفع رقم 22 إلى الجماهير واختتمها بمطالبة الجماهير بالتشجيع أو الدعم.
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نجم تونس: عمرو وردة مريض ويحتاج لتدخل طبي

قال طارق دياب، نجم الكرة التونسية السابق، إن استبعاد عمرو وردة، من معسكر منتخب قرار صائب، مشيرًا إلى أن تصرفات اللاعب أكبر من كرة القدم، لأنه قدوة للشباب، ويقوم بعمله داخل مجموعة عمل كبيرة، وأفضل قرار هو اقصائه ومعاقبته لعدم التأثير معنويًا على بقية أفراد الفريق. وأضاف دياب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، أن قرار اتحاد الكرة المصري مناسبًا مهما كان التوقيت، والأزمة الكبيرة هي أن عمرو وردة يبدو أنه مريض، ويحتاج للتدخل الطبي.
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جمعة: استبعاد وردة أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ قدومه

أشاد وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، بقرار استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، لأسباب سلوكية، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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