مصادر: اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة للمنتخب

تحرير:أحمد بركات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ ص

عمرو وردة

علمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده، الأربعاء، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».

وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى». جاء ذلك فيما كان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد