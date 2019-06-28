رياضة

شوبير يعلن عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص
عمرو وردة
عمرو وردة
أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده الأربعاء، إلى صفوف المنتخب الوطنى. وكتب شوبير منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «رسميا.. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر». وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله.
وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية
اقرأ المزيد
عمرو-وردة (1)

مصادر: اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة للمنتخب

علمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده، الأربعاء، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (4)

تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
كينيا_تنزانيا

كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا في كأس الأمم

حقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة، بينما يبقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.
اقرأ المزيد من الأخبار
عمرو-وردة

خافيير أجيري يصدم عمرو وردة من جديد

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، رفض مشاركة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، في التدريبات الصباحية اليوم، ، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة خاصة، وأنه لم يتم التراجع عن قرار استبعاده من المنتخب، وأنه غير محسوم بعد، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
عمرو-وردة (2)

أحمد شوبير يكشف سيناريوهات العفو عن عمرو وردة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيناريوهات عودة عمرو وردة، إلى صفوف المنتخب الوطني، مرة أخرى، بعد استبعاده صباح أمس الأربعاء لأسباب انضباطية، وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، الخميس، أنه من المنتظر أن يحسم مسئولو الجبلاية والجهاز الفني للفراعنة، مصير استمرار وردة مع المنتخب من عدمه، اليوم، وقال شوبير إن هناك عدة سيناريوهات لإنهاء أزمة، لاعب أتروميتوس اليوناني، مع الفراعنة، أولها الإبقاء على تواجد وردة في المعسكر دون تدريب أو مشاركة في المباريات.
عمرو وردة

اتجاه في الجبلاية لإعادة عمرو وردة لصفوف المنتخب

علمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب الوطني، أن هناك نية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لإعادة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من جديد إلى صفوف منتخب مصر، والتراجع عن قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، بعد فيديو اعتذار اللاعب، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وأبدى مسئولو اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر مرونة في عودة اللاعب مرة أخرى مع تعهده بعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء من جديد.
عمرو-وردة (2)

مصادر: اعتذار عمرو وردة تم بالاتفاق مع لاعبي المنتخب

علمت «التحرير» أن الفيديو الذى سجله عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، والذى قدم فيه اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، جاء باتفاق بين اللاعب ونجوم المنتخب الوطنى. وبحسب مصادر فى المنتخب، فإن نجوم الفريق اتفقوا مع وردة على تسجيل فيديو اعتذار يدعم موقفهم فى محاولاتهم لإقناع الجهاز الفنى، وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة اللاعب. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org