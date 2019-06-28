شوبير يعلن عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص

عمرو وردة

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده الأربعاء، إلى صفوف المنتخب الوطنى. وكتب شوبير منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «رسميا.. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر». وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله.

وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية