البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ ص

البرازيل وباراجواي

تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جريميو أرينا» في الدور ربع النهائي للبطولة، التى تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي السيليساو بتمريرات متواصلة أملا في التقدم بهدف مبكر، لكن المحاولات لم تصل إلى حد الخطورة في ظل تماسك دفاع باراجواي، وفشل روبرتو فيرمينو، وكوتينيو، وجيسوس، وإيفرتون في منح أصحاب الأرض التقدم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني دفع تيتي بأليكس ساندرو، بدلا من فيليبي لويس، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 55 لصالح فيرمينو، ثم يقرر إلغاءها بعد الرجوع للفيديو، ويشهر بطاقة حمراء لفابيان بالبوينا لاعب باراجواي في الدقيقة 58، واحتساب المخالفة ركلة حرة مباشرة لم تسفر عن جديد.وكثف المنتخب البرازيلي ضغطه الهجومي