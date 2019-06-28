البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي
تحرير:سعد الدين محمود
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ ص
البرازيل وباراجواي
تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جريميو أرينا» في الدور ربع النهائي للبطولة، التى تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي السيليساو بتمريرات متواصلة أملا في التقدم بهدف مبكر، لكن المحاولات لم تصل إلى حد الخطورة في ظل تماسك دفاع باراجواي، وفشل روبرتو فيرمينو، وكوتينيو، وجيسوس، وإيفرتون في منح أصحاب الأرض التقدم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني دفع تيتي بأليكس ساندرو، بدلا من فيليبي لويس، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 55 لصالح فيرمينو، ثم يقرر إلغاءها بعد الرجوع للفيديو، ويشهر بطاقة حمراء لفابيان بالبوينا لاعب باراجواي في الدقيقة 58، واحتساب المخالفة ركلة حرة مباشرة لم تسفر عن جديد.وكثف المنتخب البرازيلي ضغطه الهجومي
وفي الشوط الثاني دفع تيتي بأليكس ساندرو، بدلا من فيليبي لويس، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 55 لصالح فيرمينو، ثم يقرر إلغاءها بعد الرجوع للفيديو، ويشهر بطاقة حمراء لفابيان بالبوينا لاعب باراجواي في الدقيقة 58، واحتساب المخالفة ركلة حرة مباشرة لم تسفر عن جديد.
وكثف المنتخب البرازيلي ضغطه الهجومي على باراجواي، ثم دفع تيتي بويليان بدلا من آلان في الدقيقة 72، وجاءت الدقيقة 75 بأخطر فرصة في المباراة عن طريق جيسوس، الذي لم يستغل الخطأ الدفاعي مسددا الكرة خارج المرمى.
وفي الدقيقة 84 دفع مدرب البرازيل بلوكاس باكيتا، بدلا من داني ألفيش، ثم حرم القائم الأيمن ويليان من هدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويلجأ الحكم لركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها البرازيل لصالحه.