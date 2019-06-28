رياضة

البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ ص
البرازيل وباراجواي
البرازيل وباراجواي
تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جريميو أرينا» في الدور ربع النهائي للبطولة، التى تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي السيليساو بتمريرات متواصلة أملا في التقدم بهدف مبكر، لكن المحاولات لم تصل إلى حد الخطورة في ظل تماسك دفاع باراجواي، وفشل روبرتو فيرمينو، وكوتينيو، وجيسوس، وإيفرتون في منح أصحاب الأرض التقدم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني دفع تيتي بأليكس ساندرو، بدلا من فيليبي لويس، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 55 لصالح فيرمينو، ثم يقرر إلغاءها بعد الرجوع للفيديو، ويشهر بطاقة حمراء لفابيان بالبوينا لاعب باراجواي في الدقيقة 58، واحتساب المخالفة ركلة حرة مباشرة لم تسفر عن جديد.وكثف المنتخب البرازيلي ضغطه الهجومي
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عمرو-وردة

شوبير يعلن عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده الأربعاء، إلى صفوف المنتخب الوطنى. وكتب شوبير منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «رسميا.. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر». وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله.
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مصادر: اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة للمنتخب

علمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة وافق على عودة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده، الأربعاء، إلى التدريبات فى معسكر الفراعنة. وأبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفنى بقبول اعتذار وردة، على أن يصدر القرار خلال ساعات. وكان عمرو وردة، قد تقدم باعتذار للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
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تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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كوبا-أمريكا-2019 (1)

اليابان تصطدم بحامل اللقب في كوبا أمريكا

تتواصل مباريات دور المجموعات من النسخة رقم 46 لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك من خلال المواجهة التي ستجمع بين حامل لقب آخر نسختين، تشيلي أمام اليابان، في تمام الساعة 1:00 من صباح غد الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة، تلك المجموعة التي شهدت فوز أوروجواي على الإكوادور برباعية نظيفة، وتشارك تشيلي في البطولة للمرة الـ37، وسبق أن توجت باللقب مرتين، إحداهما عام 2015، على أرضها، والأخرى في 2016 في الولايات المتحدة، وسبق أن شاركت تشيلي في كوبا أمريكا عندما أقيمت في البرازيل 5 مرات من قبل.
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قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
المعز علي لاعب منتخب قطر

اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.
كولومبيا

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
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