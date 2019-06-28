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السيسى يشارك في قمة إفريقية مصغرة باليابان

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، فى قمة إفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتى جمعته برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالى ماكى سال. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة جاءت فى إطار جهود توحيد أصوات الدول الإفريقية خلال الاجتماعات الدولية التى تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة فى اجتماعات المجموعة لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية.
وأشار الرئيس إلى ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين من منظور يهدف لتحقيق المنفعة لشعوب ودول القارة فى تطلعاتها التنموية فى مختلف المجالات، مع تأكيد انفتاح إفريقيا للتعاون مع مختلف دول العالم.وخلال القمة، تم التوافق على العمل على إبراز الأولويات التنموية للدول
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الاحتلال الإنجليزي

في مثل هذا اليوم..قررت الحكومة البريطانية احتلال مصر

في مثل هذا اليوم 28 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: قررت الحكومة البريطانية رسميا احتلال مصر. وفي عام 1967: إسرائيل تحتل القدس الشرقية. وفي عام 1919: التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، والتي تعد المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى. وفي عام 1922: تعين صبحي بك بركات رئيسا على سورية. وفي عام 1950: سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد القوات الكورية الشمالية.
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أول رد من البحرين بعد اقتحام سفارتها في بغداد

استدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور أثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد. واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية .نت". وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك.
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وزير الرياضة يشكر الشباب المتطوع ببطولة أمم إفريقيا

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للشباب المتطوع في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك على جهودهم الكبيرة في إنجاح البطولة، وظهورهم بالمظهر الذي يليق باسم وسمعة مصر، عقب الانتهاء من مباراة مصر والكونغو، التى انتهت لمصلحة الفراعنة بهدفين مقابل لا شيئ. وفي سياق مختلف يشهد وزير الشباب والرياضة، غدا الجمعة، مراسم قرعة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 20 دولة من المنتخبات العالمية.
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«التعليم» تعلن موعد إصدار بطاقة «طلاب أولى ثانوي»

رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصدار كارت الألوان أو ما يسمى ببطاقة الألوان بنتيجة طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع الطالب على مستواه في كل مادة امتحانية، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تراجعت عن إعلان الرابط على موقعها الإفلكتروني بالبطاقة التعريفية للطلاب مساء اليوم، إذ أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يصل-اليابان (2)

السيسي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباحثات، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل السيسي، في وقت سابق اليوم، إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
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السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجّه الرئيس السيسي بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد(بث مباشر)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء الأوقاف والداخلية والدفاع. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. ورافق الرئيس خلال الصلاة، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،
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السيسي لرئيس جامبيا: مستعدون لدعمكم في مجال الزراعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية جامبيا، آداما بارو، وذلك بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقتها جامبيا في مختلف المجالات السياسية والثقافية والدينية، مؤكدا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنوها باستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.
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