السيسى يشارك في قمة إفريقية مصغرة باليابان

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، فى قمة إفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتى جمعته برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالى ماكى سال. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة جاءت فى إطار جهود توحيد أصوات الدول الإفريقية خلال الاجتماعات الدولية التى تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة فى اجتماعات المجموعة لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية.

وأشار الرئيس إلى ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين من منظور يهدف لتحقيق المنفعة لشعوب ودول القارة فى تطلعاتها التنموية فى مختلف المجالات، مع تأكيد انفتاح إفريقيا للتعاون مع مختلف دول العالم.وخلال القمة، تم التوافق على العمل على إبراز الأولويات التنموية للدول