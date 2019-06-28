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في مثل هذا اليوم..قررت الحكومة البريطانية احتلال مصر

تحرير:محمد عودة ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الاحتلال الإنجليزي - أرشيفية
الاحتلال الإنجليزي - أرشيفية
في مثل هذا اليوم 28 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: قررت الحكومة البريطانية رسميا احتلال مصر. وفي عام 1967: إسرائيل تحتل القدس الشرقية. وفي عام 1919: التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، والتي تعد المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى. وفي عام 1922: تعين صبحي بك بركات رئيسا على سورية. وفي عام 1950: سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد القوات الكورية الشمالية.
وفي عام 1957: الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يفتتح المركز الإسلامي في واشنطن.وفي عام 1960: تأميم مصافي تكرير البترول الأمريكية في كوبا.وفي عام 1997: الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد عندما قام الأول بقضم جزء من أذن الثاني أثناء سير المباراة.وفي عام 1889: ولد الكاتب المصري عباس محمود
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى يشارك في قمة إفريقية مصغرة باليابان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، فى قمة إفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتى جمعته برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالى ماكى سال. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة جاءت فى إطار جهود توحيد أصوات الدول الإفريقية خلال الاجتماعات الدولية التى تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة فى اجتماعات المجموعة لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية.
سفارة-بحرين (2)

أول رد من البحرين بعد اقتحام سفارتها في بغداد

استدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور أثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد. واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية .نت". وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يشكر الشباب المتطوع ببطولة أمم إفريقيا

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للشباب المتطوع في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك على جهودهم الكبيرة في إنجاح البطولة، وظهورهم بالمظهر الذي يليق باسم وسمعة مصر، عقب الانتهاء من مباراة مصر والكونغو، التى انتهت لمصلحة الفراعنة بهدفين مقابل لا شيئ. وفي سياق مختلف يشهد وزير الشباب والرياضة، غدا الجمعة، مراسم قرعة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 20 دولة من المنتخبات العالمية.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (1)

«التعليم» تعلن موعد إصدار بطاقة «طلاب أولى ثانوي»

رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصدار كارت الألوان أو ما يسمى ببطاقة الألوان بنتيجة طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع الطالب على مستواه في كل مادة امتحانية، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تراجعت عن إعلان الرابط على موقعها الإفلكتروني بالبطاقة التعريفية للطلاب مساء اليوم، إذ أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل.
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الشيخ حمد بن خليفة آل ثان

زي انهاردة.. انقلب حمد بن خليفة على والده لحكم قطر

في مثل هذا اليوم 27 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1995: ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان يقوم بانقلاب سلمي على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم. وفي عام 1548: العثمانيون يحتلون مدينة تبريز الإيرانية والتي تعتبر أحد أهم مدن الدولة الصفوية وذلك بعهد السلطان سليمان القانوني. وفي عام 1967: تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن.
تفجير أبراج الخبر - أرشيفية

في مثل هذا اليوم|قتل 16 أمريكيا في تفجير أبراج الخبر

في مثل هذا اليوم 25 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1996: تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، وخلف التفجير 16 قتيل من الجيش الأمريكي. وفي عام 1678: الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأه بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة. وفي عام 1788: فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1920: اختيار لاهاي مقرا دائما لمحكمة العدل الدولية.
الحرب - أرشيفية

زي انهاردة..هاجمت 6 دول عربية جيش الاحتلال في فلسطين

في مثل هذا اليوم 15 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عام 1957: بريطانيا تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها. وفي عام 1805: بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي. وفي عام 1918: نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.
الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم.. تولى الملك فهد حكم السعودية

في مثل هذا اليوم 13 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1982: الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز ويصبح الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1957: جلاء القوات البريطانية عن الأردن. وفي عام 1325: الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مدينة طنجة مسقط رأسه متجها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
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