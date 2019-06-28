في مثل هذا اليوم..قررت الحكومة البريطانية احتلال مصر

تحرير:محمد عودة ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الاحتلال الإنجليزي - أرشيفية

في مثل هذا اليوم 28 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: قررت الحكومة البريطانية رسميا احتلال مصر. وفي عام 1967: إسرائيل تحتل القدس الشرقية. وفي عام 1919: التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، والتي تعد المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى. وفي عام 1922: تعين صبحي بك بركات رئيسا على سورية. وفي عام 1950: سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد القوات الكورية الشمالية.

وفي عام 1957: الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يفتتح المركز الإسلامي في واشنطن.وفي عام 1960: تأميم مصافي تكرير البترول الأمريكية في كوبا.وفي عام 1997: الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد عندما قام الأول بقضم جزء من أذن الثاني أثناء سير المباراة.وفي عام 1889: ولد الكاتب المصري عباس محمود