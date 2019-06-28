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السيسي: حريصون على تعزيز تعاون الصين مع إفريقيا

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ ص
القمة الصينية الإفريقية المصغرة
القمة الصينية الإفريقية المصغرة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح الجمعة، فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بالرئيس الصيني، ورئيس جنوب إفريقيا، والرئيس السنغالي، وسكرتير عام الأمم المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، مع التركيز على أولويات التنمية في إفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الإفريقية 2063.
وأشار الرئيس إلى ضرورة بلورة نماذج عملية لتعزيز تعاون الصين مع إفريقيا، من خلال إقامة شراكات فاعلة وبحث أفضل السبل لتمويل مشروعات البنية التحتية في إفريقيا، مثل ممر القاهرة - كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية الهامة في القارة، وذلك لأهمية
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طقس-حار (2)

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
الاحتلال الإنجليزي

في مثل هذا اليوم..قررت الحكومة البريطانية احتلال مصر

في مثل هذا اليوم 28 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: قررت الحكومة البريطانية رسميا احتلال مصر. وفي عام 1967: إسرائيل تحتل القدس الشرقية. وفي عام 1919: التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، والتي تعد المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى. وفي عام 1922: تعين صبحي بك بركات رئيسا على سورية. وفي عام 1950: سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد القوات الكورية الشمالية.
القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة

السيسى يشارك في قمة إفريقية مصغرة باليابان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، فى قمة إفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتى جمعته برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالى ماكى سال. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة جاءت فى إطار جهود توحيد أصوات الدول الإفريقية خلال الاجتماعات الدولية التى تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة فى اجتماعات المجموعة لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية.
سفارة-بحرين (2)

أول رد من البحرين بعد اقتحام سفارتها في بغداد

استدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور أثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد. واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس، بحسب "العربية .نت". وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وبحسب العربية، فإن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين. وانطلقت التظاهرة تنديدا بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك.
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القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة

السيسى يشارك في قمة إفريقية مصغرة باليابان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، فى قمة إفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتى جمعته برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالى ماكى سال. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة جاءت فى إطار جهود توحيد أصوات الدول الإفريقية خلال الاجتماعات الدولية التى تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة فى اجتماعات المجموعة لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

«المحافظين» يطالب الحكومة بخطة للاستثمار في إفريقيا

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حول استراتيجية الحكومة للاستثمار في القارة الافريقية. وقال «قرطام»، إن هناك دولا عديدة سبقتنا في المبادرة بإنشاء مشروعات استثمارية في القارة الإفريقية، رغم المشاكل والأزمات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية أرض بكر للاستثمار، خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المتوسطة والتحويلية وغيرها من المشروعات، والتي ستعود بالنفع لمصر وللعديد من الدول الافريقية والعربية.
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد(بث مباشر)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء الأوقاف والداخلية والدفاع. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. ورافق الرئيس خلال الصلاة، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،
السيسي ورئيس جامبيا

السيسي لرئيس جامبيا: مستعدون لدعمكم في مجال الزراعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية جامبيا، آداما بارو، وذلك بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقتها جامبيا في مختلف المجالات السياسية والثقافية والدينية، مؤكدا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنوها باستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.
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