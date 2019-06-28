السيسي: حريصون على تعزيز تعاون الصين مع إفريقيا

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ ص

القمة الصينية الإفريقية المصغرة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح الجمعة، فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بالرئيس الصيني، ورئيس جنوب إفريقيا، والرئيس السنغالي، وسكرتير عام الأمم المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، مع التركيز على أولويات التنمية في إفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الإفريقية 2063.

وأشار الرئيس إلى ضرورة بلورة نماذج عملية لتعزيز تعاون الصين مع إفريقيا، من خلال إقامة شراكات فاعلة وبحث أفضل السبل لتمويل مشروعات البنية التحتية في إفريقيا، مثل ممر القاهرة - كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية الهامة في القارة، وذلك لأهمية