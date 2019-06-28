الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 27 37شبين الكوم 26 40طنطا 25 38دمنهور 24 35الإسكندرية 24 31بلطيم 23 31مطروح 25 30السلوم 25 31سيوة 25 37بورسعيد 25 31دمياط 25 30الزقازيق 26 40الإسماعيلية 25 37السويس 24 38العريش 24 31رفح 23 30رأس سدر 25 37نخل 18 37نويبع 28 38طابا 26 36كاترين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

شبين الكوم 26 40

طنطا 25 38

دمنهور 24 35

الإسكندرية 24 31

بلطيم 23 31

مطروح 25 30

السلوم 25 31

سيوة 25 37

بورسعيد 25 31

دمياط 25 30

الزقازيق 26 40

الإسماعيلية 25 37

السويس 24 38

العريش 24 31

رفح 23 30

رأس سدر 25 37

نخل 18 37

نويبع 28 38

طابا 26 36

كاترين 20 34

الطور 30 37

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 30 41

مرسى علم 30 39

الفيوم 27 38

بني سويف 27 38

المنيا 28 39

أسيوط 26 39

سوهاج 29 40

قنا 30 43

الأقصر 30 44

أسوان 32 44

أبو سمبل 32 45

الوادي الجديد 28 43

شلاتين 30 39

أبو رماد 29 38

حلايب 29 36

رأس حدربة 29 36





