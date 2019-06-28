إخماد حريق بمحل تجاري في البدرشين دون سقوط مصابين
تحرير:محمد الأشموني
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
حريق- أرشيفية
حاصر رجال الحماية المدنية بالجيزة ألسنة النيران التي أمسكت بمحتويات محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحال المجاورة، ولم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتم إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، حاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة.
وكان حريق هائل قد نشب أمس الخميس، في عقار به معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء.
وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب
وكان حريق هائل قد نشب أمس الخميس، في عقار به معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء.
وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي بمنطقة باب الشعرية، يفيد اندلاع حريق في عقار يضم محلات ومعارض أحذية بوسط الميدان، قبل أن يتم إخطار الحماية المدنية التي دفعت بسيارات إطفاء من قطاع غرب القاهرة، في محاولة لمنع تفاقم الحريق.