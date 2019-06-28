جريمة

إخماد حريق بمحل تجاري في البدرشين دون سقوط مصابين

تحرير:محمد الأشموني ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
حاصر رجال الحماية المدنية بالجيزة ألسنة النيران التي أمسكت بمحتويات محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحال المجاورة، ولم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتم إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، حاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة.
وكان حريق هائل قد نشب أمس الخميس، في عقار به معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء. وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب
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انقلاب-اتوبيس

إصابة 14 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية"، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية" في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى.
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ملاهي وسنتر ملابس.. 10 سيارات إطفاء تنقذ سكان الهرم

استيقظ سكان شارع العريش بمنطقة الهرم صباح اليوم الجمعة على رائحة دخان وألسنة نيران تلوح في الأفق، حالة من الفزع انتابت الجميع، هرع الأهالي لاكتشاف مصدرها فجاءت المفاجأة غير السارة إذ اندلع حريق هائل في قطعة أرض كبيرة تضم معرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال، أسرع قاطنو المنطقة لتقديم يد العون والمساعدة انتظارا لحضور رجال الإطفاء بعد إبلاغ أحدهم لخط إدارة شرطة النجدة والتي أخطرت بدورها غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة.
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15 مخالفة إدارية وسرقة دقيق مدعم في حملات بالجيزة

بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط الأسواق والقبض على المتلاعبين في السلع التموينية، أسفرت عن ضبط 15 مخالفة إدارة منشأة و12 "عدم وجود سجل تفتيش"، وتحرير 10 محاضر خبز ناقص الوزن، و8 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع والاستيلاء على دقيق مدعم بإجمالي 3 أطنان، ومخالفات غش تجاري، ولحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8 قضايا بيع بأزيد من السعر المحدد، كما تم عمل محاضر غلق في غير مواعيد العمل الرسمية.
زيت-طعام-

غلق مصنع زيت طعام دون ترخيص في القليوبية

داهمت لجنة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بالقليوبية بتوجيهات من الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي أحد مصانع تعبئة زيت الطعام والذي تبين عدم حصوله على ترخيص للعمل بالمواد الغذائية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة بهذه المنشأة إذ تبين وجود حمام دون حوائط و4 مواسير وغرف تفتيش صرف صحي بصالة الإنتاج وأمام باب المصنع مباشرة و7 عمال دون شهادات صحية، ووجود علامة تجارية غير مسجلة. وأثناء قيام اللجنة بعملها تم ضبط 195 كرتونة زيت طعام بإجمالي عدد زجاجات 2340 زجاجة.
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
إخماد حريق - أرشيفية

استمر 6 ساعات.. حريق يلتهم معرضًا في العاشر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول رئيس قسم الحماية بالعاشر، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب في معرض صالونات و«أنتريهات» بالمجاورة الـ24 بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فيما أتت النيران على محتويات المعرض على مدى أكثر من 6 ساعات متواصلة قبل إخمادها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حريق

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

شب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المكس بغرب الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، من وجود حريق بأحد المنازل القديمة، وعلى الفور توجهت قوات قسم الدخيلة ورجال الحماية المدينة، للسيطرة على الحريق.
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة بإحدى قرى الشرقية

توفى 3 أطفال أشقاء، إثر حريق شب فى منزلهم بإحدى قرى مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن بلاغ ورد من الأهالى عن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخماد الحريق.
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