15 مخالفة إدارية وسرقة دقيق مدعم في حملات بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

مباحث التموين- أرشيفية

بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط الأسواق والقبض على المتلاعبين في السلع التموينية، أسفرت عن ضبط 15 مخالفة إدارة منشأة و12 "عدم وجود سجل تفتيش"، وتحرير 10 محاضر خبز ناقص الوزن، و8 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع والاستيلاء على دقيق مدعم بإجمالي 3 أطنان، ومخالفات غش تجاري، ولحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8 قضايا بيع بأزيد من السعر المحدد، كما تم عمل محاضر غلق في غير مواعيد العمل الرسمية.

كانت مباحث التموين في الجيزة قد شنت حملات هادفة للرقابة التموينية على الأسواق، بقصد محاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. ونجحت الحملة على مدار الساعات الماضية فى ضبط 80 قضية