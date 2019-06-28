جريمة

15 مخالفة إدارية وسرقة دقيق مدعم في حملات بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
مباحث التموين- أرشيفية
مباحث التموين- أرشيفية
بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط الأسواق والقبض على المتلاعبين في السلع التموينية، أسفرت عن ضبط 15 مخالفة إدارة منشأة و12 "عدم وجود سجل تفتيش"، وتحرير 10 محاضر خبز ناقص الوزن، و8 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع والاستيلاء على دقيق مدعم بإجمالي 3 أطنان، ومخالفات غش تجاري، ولحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8 قضايا بيع بأزيد من السعر المحدد، كما تم عمل محاضر غلق في غير مواعيد العمل الرسمية.
كانت مباحث التموين في الجيزة قد شنت حملات هادفة للرقابة التموينية على الأسواق، بقصد محاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. ونجحت الحملة على مدار الساعات الماضية فى ضبط 80 قضية
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انقلاب-اتوبيس

إصابة 14 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية"، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية" في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى.
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ملاهي وسنتر ملابس.. 10 سيارات إطفاء تنقذ سكان الهرم

استيقظ سكان شارع العريش بمنطقة الهرم صباح اليوم الجمعة على رائحة دخان وألسنة نيران تلوح في الأفق، حالة من الفزع انتابت الجميع، هرع الأهالي لاكتشاف مصدرها فجاءت المفاجأة غير السارة إذ اندلع حريق هائل في قطعة أرض كبيرة تضم معرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال، أسرع قاطنو المنطقة لتقديم يد العون والمساعدة انتظارا لحضور رجال الإطفاء بعد إبلاغ أحدهم لخط إدارة شرطة النجدة والتي أخطرت بدورها غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة.
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إخماد حريق بمحل تجاري في البدرشين دون سقوط مصابين

حاصر رجال الحماية المدنية بالجيزة ألسنة النيران التي أمسكت بمحتويات محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحال المجاورة، ولم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتم إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، حاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة.
زيت-طعام-

غلق مصنع زيت طعام دون ترخيص في القليوبية

داهمت لجنة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بالقليوبية بتوجيهات من الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي أحد مصانع تعبئة زيت الطعام والذي تبين عدم حصوله على ترخيص للعمل بالمواد الغذائية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة بهذه المنشأة إذ تبين وجود حمام دون حوائط و4 مواسير وغرف تفتيش صرف صحي بصالة الإنتاج وأمام باب المصنع مباشرة و7 عمال دون شهادات صحية، ووجود علامة تجارية غير مسجلة. وأثناء قيام اللجنة بعملها تم ضبط 195 كرتونة زيت طعام بإجمالي عدد زجاجات 2340 زجاجة.
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ضبط 80 قضية تموينية ورفع 109 حالات إشغال بالجيزة

شنت قوات الأمن بالجيزة حملات أمنية لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط المواد الغذائية الفاسدة، والمخالفات التي من شأنها التأثير سلبًا فى حياة المواطنين، وذلك من خلال حملات شملت الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز، والمصانع الغذائية التي تعمل بدون ترخيص. وأسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 80 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن.
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85 قضية تموينية حصيلة جهود مباحث الجيزة خلال 24 ساعة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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مباحث التموين تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 106 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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المرور تضبط 1756 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1756 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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