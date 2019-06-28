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ترامب لبوتين: لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

تحرير:رويترز ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
ترام وبوتين
ترام وبوتين
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016. وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترامب ”نعم، بالطبع سأفعل ذلك“. ثم استدار ترامب إلى بوتين ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي، وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بترجمة كلام الرئيس الأمريكي له.
وكان ترامب وبوتين في طريقهما للاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو الماضي.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوساكا سيكون فرصة
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تكتيك جديد لترامب في مواجهة الصين بقمة العشرين

لا شك أن نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين، التي تبدأ اليوم الجمعة، سوف تحدد بشكل رئيسي ما ستتجه إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المستقبل القريب. ويسعى الرئيس الأمريكي قبل لقائه المزمع مع الرئيس الصيني عل هامش القمة، إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها المناورة في المفاوضات مع الصين خلال الجلسات النقاشية بين الجانبين، لا سيما أنها قد تكون الجلسة الحاسمة في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ العام الماضي.
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أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
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انقسامات في آراء مرشحي الرئاسة الديمقراطيين بأمريكا

تجمع عشرة مرشحين محتملين لخوض انتخابات من الحزب الديمقراطي في مناظرة أولى قبل المضي قدمًا في الاستقرار على الشخص الذي سيمثل الحزب بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد نهاية العام المقبل. ومن المقرر أن تستأنف المناظرات الأولية للسباق الرئاسي لعام 2020 اليوم الخميس، بإقامة مواجهة بين 10 مرشحين آخرين، ليكون 20 ديمقراطيًا قدموا حججهم وأفكارهم كاملة للناخبين، الذين قد يرجحون كفتهم ليكونوا رؤساء البيت الأبيض في المستقبل، وذلك بعد أن يستقروا على اسم مرشح للحزب.
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هل تنهي عقوبات ترامب ضد ظريف آمال اتفاق نووي جديد؟

لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق قراراته العقابية ضد إيران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو من العام الماضي، إلا أن البعض قد يرى أن قراره الأخير الذي استهدف مسؤولين محددين من طهران، على رأسهم وزير الخارجية جواد ظريف، يعني أن هناك صعوبات ستواجه الرئيس الأمريكي في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي أكد ترامب خلال العام الماضي أنه كان يوفر غطاءً سياسيا لطهران من أجل الاستمرار في ممارساتها وأنشطتها داخل منطقة الشرق الأوسط.
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خبراء يوضحون مكاسب مصر من قمة العشرين

وسط صراع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان، لتكون الحدث الأبرز الذي تهتم به أغلب وسائل الإعلام العالمية، في ظل الخلافات التي وقعت بين الدولتين مؤخرا، وتناقش القمة الصراع التجاري وقضايا المناخ والإرهاب، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ممثلا للقارة الإفريقية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلا -كذلك- لمصر، ومن خلال المشاركة سيتحدث عن مصالح دول القارة التي تعد أهم منجم للمواد الخام.
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مواجهات الأعداء في قمة مجموعة العشرين

تراهن الأوساط السياسية والاقتصادية على قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل حل العديد من الأزمات التي تشغل اهتمام الأوساط العالمية بشكل رئيسي في الوقت الحالي. وخلال القمة المنتظرة في اليابان، من المتوقع أن تشهد عقد العديد من اللقاءات بين قادة المجموعة، بما يخدم حل المشكلات التي لا تزال تسيطر على الأوساط الاقتصادية والسياسية، وتؤثر على العديد من الأمور التي تجذب العديد من الفئات والشرائح الجماهيرية على مستوى العالم.
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هل ينسحب ترامب من معاهدة الدفاع الأمريكية اليابانية؟

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الدفاع المشترك مع اليابان، والتي منحتها الحق في بناء قواعد عسكرية على أراضي الأخيرة، مقابل الدفاع عنها. والآن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من المقربين منه الانسحاب من المعاهدة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، قائلا إن الاتفاقية غير عادلة. ونقلت المصادر عن ترامب قوله إن الاتفاق يعد مجحفا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يعِد بالتدخل الأمريكي في حالة تعرض اليابان لهجوم، لكنه لا يلزم الجيش الياباني الدفاع عن أمريكا.
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الكهرباء كلمة السر.. كيف خططت أمريكا لشل روسيا؟

على مدار التاريخ لم تدخل الولايات المتحدة وروسيا في صراع مباشر، واكتفت كل منهما بحروب الوكالة والحرب الباردة، والآن نقلت واشنطن وموسكو الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، إذ قال مسؤولون حكوميون أمريكيون حاليون وسابقون إن بلادهم تكثف عمليات التوغل الرقمي في شبكة الطاقة الكهربائية الروسية، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستعراضا لقدرات الإدارة الأمريكية على استخدام الأدوات الإلكترونية بصورة أكثر عدوانية. وأضافوا أن هذه الخطط السرية تأتي بالتوازي مع العمليات التي استهدفت وحدات التضليل والتسلل الروسية خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس 2018.
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