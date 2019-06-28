المغرب تصطدم بكوت ديفوار في كأس الأمم اليوم

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

المغرب

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه تونس نظيرتها مالي على استاد السويس الساعة 4:30 عصرًا، وتحتل مالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما توجد تونس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا 1-1، وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت تونس خلالها الانتصار في 5 مباريات وخسرت 3 مواجهات أخرى، وتواجها مرة وحيدة في الكان في نسخة تونس 1994، وحينها فازت مالي بهدفين دون رد.

وفي المجموعة الرابعة تواجه المغرب نظيرتها كوت ديفوار على استاد السلام في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزهما بهدف دون رد على كل من ناميبيا وجنوب كوت ديفوار على الترتيب. وتواجه المنتخبان 19 مرة من قبل تبادلا خلالها الانتصار في 6 لقاءات وتعادلا في 7 مباريات،

وفي المجموعة الرابعة تواجه المغرب نظيرتها كوت ديفوار على استاد السلام في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزهما بهدف دون رد على كل من ناميبيا وجنوب كوت ديفوار على الترتيب.



وتواجه المنتخبان 19 مرة من قبل تبادلا خلالها الانتصار في 6 لقاءات وتعادلا في 7 مباريات، وتواجها من قبل 4 مرات في الكان، بدايتها في عام 1986 وفازت كوت ديفوار 3-2، وتعادلا سلبيا في نسخة 1988، وفي نسخة 2006 فازت كوت ديفوار 1-0، وفي نسخة 2017 فاز المغرب بهدف دون رد.



وضمن مباريات نفس المجموعة، تواجه جنوب إفريقيا نظيرتها ناميبيا الساعة 10:00 مساءً على استاد السلام، وتواجها من قبل 9 مرات حققت جنوب إفريقيا خلالها الانتصار في 6 لقاءات وخسرت مواجهتين وتعادلت في مباراة واحدة، وتواجها مرة وحيدة في الكان في نسخة 1998، وفازت جنوب إفريقيا 4-1.