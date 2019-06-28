رياضة

المغرب تصطدم بكوت ديفوار في كأس الأمم اليوم

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
المغرب
المغرب
تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه تونس نظيرتها مالي على استاد السويس الساعة 4:30 عصرًا، وتحتل مالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما توجد تونس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا 1-1، وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت تونس خلالها الانتصار في 5 مباريات وخسرت 3 مواجهات أخرى، وتواجها مرة وحيدة في الكان في نسخة تونس 1994، وحينها فازت مالي بهدفين دون رد.
وفي المجموعة الرابعة تواجه المغرب نظيرتها كوت ديفوار على استاد السلام في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزهما بهدف دون رد على كل من ناميبيا وجنوب كوت ديفوار على الترتيب. وتواجه المنتخبان 19 مرة من قبل تبادلا خلالها الانتصار في 6 لقاءات وتعادلا في 7 مباريات،
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خاميس-رودريجيز (4)

والد خاميس رودريجز متحمس لانتقال نجله إلى نابولي

يرى ويلسون خاميس رودريجز بيدويا، والد صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجز، أن الخيار الأفضل لنجله هو الانتقال إلى فريق نابولي الإيطالي هذا الصيف، إذ يمكن للنجم الكولومبي حينها العمل من جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو المدرب الذي تعاقد معه في صفوف ريال مدريد في صيف 2014، كما تعاقد معه على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ عام 2017، وقال والد رودريجز في هذا الشأن: "خاميس يكنّ الكثير من الاحترام لأنشيلوتي، نظرًا لمعرفة الأخير بقيمته وكيفية تقديرها".
البرازيل وباراجواي

مدرب البرازيل ينتقد أرضية ملعب جريميو

انتقد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، أرضية ملعب جريميو، بعد تغلبه فجر اليوم على باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح، في مباراة شهدت فشل البرازيل في التفوق على باراجواي في الوقت الأصلي، على الرغم من لعب الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان بالبوينا. وقال تيتي في هذا الشأن: "كل الفريق طالبني بالتقدم بشكوى، فمن الصعب خوض مباراة عالية المستوى على أرضية ملعب بهذا الشكل لا نستطيع تمرير الكرة عليها، ودائمًا كنا نحتاج إلى ثلاث لمسات على الأقل قبل تمرير الكرة، فالملعب سيئ للغاية، وهو أمر غير مقبول".
ميسي (1)

رفقاء ميسي يبحثون عن تجنب ذكرى «ماراكانا» المحبطة

بعد أن واجه المنتخب الأرجنتيني بعض المعاناة في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حاليا بالبرازيل، يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل ومواصلة نتائجه الإيجابية في الأدوار الفاصلة بالبطولة عندما يواجه فنزويلا اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية، ويتأهب منتخب الأرجنتين، المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاطـ، لمواجهة نظيره الفنزويلي المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، على ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو.
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تونس-وانجولا

حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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مدرب كوت ديفوار: نجحنا في المهمة وهكذا نستعد للمغرب

قال إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن لاعبيه كانوا بإمكانهم تحقيق فوز عريض على منتخب جنوب إفريقيا، لكنهم لم يستغلو الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن فريقه استحق الفوز بالتأكيد؛ لأنه كان الطرف الأفضل. تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
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اليوم الظهور الأول لتونس وموريتانيا بالكان

تتواصل اليوم، مباريات كأس الأمم الإفريقية وذلك عندما تواجه كوت ديفوار نظيرتها جنوب إفريقيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك كوت ديفوار في البطولة للمرة الـ22 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب عامي 1992 و2015، بينما تشارك جنوب إفريقيا في البطولة للمرة العاشرة وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها عام 1996، وتواجهت كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 6 مباريات سابقة، حققj خلالها جنوب إفريقيا الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مواجهتين، وتواجها في الكان مرة واحدة من قبل، حيث تعادلا 1-1 في نسخة 1998.
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كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
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