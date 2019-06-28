جريمة

ملاهي وسنتر ملابس.. 10 سيارات إطفاء تنقذ سكان الهرم

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
استيقظ سكان شارع العريش بمنطقة الهرم صباح اليوم الجمعة على رائحة دخان وألسنة نيران تلوح في الأفق، حالة من الفزع انتابت الجميع، هرع الأهالي لاكتشاف مصدرها فجاءت المفاجأة غير السارة إذ اندلع حريق هائل في قطعة أرض كبيرة تضم معرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال، أسرع قاطنو المنطقة لتقديم يد العون والمساعدة انتظارا لحضور رجال الإطفاء بعد إبلاغ أحدهم لخط إدارة شرطة النجدة والتي أخطرت بدورها غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة.
فور تلقيه البلاغ انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ بشارع العريش على رأس قوة ضمت 8 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، عمد لدى وصوله بتقسيم رجال المطافئ إلى مجموعات لمحاصرة ألسنة النيران من مختلف الاتجاهات. على مدار ساعة ونصف نجح رجال الحماية المدنية في
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انقلاب-اتوبيس

إصابة 14 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية"، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية" في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى.
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15 مخالفة إدارية وسرقة دقيق مدعم في حملات بالجيزة

بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط الأسواق والقبض على المتلاعبين في السلع التموينية، أسفرت عن ضبط 15 مخالفة إدارة منشأة و12 "عدم وجود سجل تفتيش"، وتحرير 10 محاضر خبز ناقص الوزن، و8 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع والاستيلاء على دقيق مدعم بإجمالي 3 أطنان، ومخالفات غش تجاري، ولحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8 قضايا بيع بأزيد من السعر المحدد، كما تم عمل محاضر غلق في غير مواعيد العمل الرسمية.
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إخماد حريق بمحل تجاري في البدرشين دون سقوط مصابين

حاصر رجال الحماية المدنية بالجيزة ألسنة النيران التي أمسكت بمحتويات محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحال المجاورة، ولم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتم إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، حاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة.
زيت-طعام-

غلق مصنع زيت طعام دون ترخيص في القليوبية

داهمت لجنة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بالقليوبية بتوجيهات من الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي أحد مصانع تعبئة زيت الطعام والذي تبين عدم حصوله على ترخيص للعمل بالمواد الغذائية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة بهذه المنشأة إذ تبين وجود حمام دون حوائط و4 مواسير وغرف تفتيش صرف صحي بصالة الإنتاج وأمام باب المصنع مباشرة و7 عمال دون شهادات صحية، ووجود علامة تجارية غير مسجلة. وأثناء قيام اللجنة بعملها تم ضبط 195 كرتونة زيت طعام بإجمالي عدد زجاجات 2340 زجاجة.
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ضبط 210 وقائع تعديات في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية

شنت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، اليوم الاثنين، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، تولت النيابة التحقيقات في المخالفات المرصودة.
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
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6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق شقتين بالجيزة والقاهرة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريقين بمنطقتي عين شمس بالقاهرة، والصف بالجيزة، ونجحوا فى السيطرة على الحريقين دون خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية، وتم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابهما وانتقل فريق من النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فى البداية تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
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البحث الجنائي يفحص 30 مشتبها فيه بالهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
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