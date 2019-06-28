ملاهي وسنتر ملابس.. 10 سيارات إطفاء تنقذ سكان الهرم

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

حريق - أرشيفية

استيقظ سكان شارع العريش بمنطقة الهرم صباح اليوم الجمعة على رائحة دخان وألسنة نيران تلوح في الأفق، حالة من الفزع انتابت الجميع، هرع الأهالي لاكتشاف مصدرها فجاءت المفاجأة غير السارة إذ اندلع حريق هائل في قطعة أرض كبيرة تضم معرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال، أسرع قاطنو المنطقة لتقديم يد العون والمساعدة انتظارا لحضور رجال الإطفاء بعد إبلاغ أحدهم لخط إدارة شرطة النجدة والتي أخطرت بدورها غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة.

فور تلقيه البلاغ انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ بشارع العريش على رأس قوة ضمت 8 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، عمد لدى وصوله بتقسيم رجال المطافئ إلى مجموعات لمحاصرة ألسنة النيران من مختلف الاتجاهات. على مدار ساعة ونصف نجح رجال الحماية المدنية في