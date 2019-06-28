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تكتيك جديد لترامب في مواجهة الصين بقمة العشرين

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكتيك جديد بشأن العلاقات مع الصين في الوقت الحالي، خاصة قبل اللقاء الذي يجمعه بنظيره شي جين بينج غدًا السبت على هامش قمة العشرين
تحرير:محمود نبيل ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
ترامب والرئيس الصيني
ترامب والرئيس الصيني
لا شك أن نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين، التي تبدأ اليوم الجمعة، سوف تحدد بشكل رئيسي ما ستتجه إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المستقبل القريب. ويسعى الرئيس الأمريكي قبل لقائه المزمع مع الرئيس الصيني عل هامش القمة، إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها المناورة في المفاوضات مع الصين خلال الجلسات النقاشية بين الجانبين، لا سيما أنها قد تكون الجلسة الحاسمة في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ العام الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الولايات المتحدة والصين وافقتا مبدئيًا على هدنة أخرى في حربهما التجارية من أجل استئناف المحادثات الرامية إلى حل النزاع الذي يؤثر بشكل رئيسي على العديد من القطاعات في الاقتصاد العالمي. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»
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ترامب لبوتين: لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016. وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترامب ”نعم، بالطبع سأفعل ذلك“. ثم استدار ترامب إلى بوتين ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي، وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بترجمة كلام الرئيس الأمريكي له.
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أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
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انقسامات في آراء مرشحي الرئاسة الديمقراطيين بأمريكا

تجمع عشرة مرشحين محتملين لخوض انتخابات من الحزب الديمقراطي في مناظرة أولى قبل المضي قدمًا في الاستقرار على الشخص الذي سيمثل الحزب بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد نهاية العام المقبل. ومن المقرر أن تستأنف المناظرات الأولية للسباق الرئاسي لعام 2020 اليوم الخميس، بإقامة مواجهة بين 10 مرشحين آخرين، ليكون 20 ديمقراطيًا قدموا حججهم وأفكارهم كاملة للناخبين، الذين قد يرجحون كفتهم ليكونوا رؤساء البيت الأبيض في المستقبل، وذلك بعد أن يستقروا على اسم مرشح للحزب.
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هل تنهي عقوبات ترامب ضد ظريف آمال اتفاق نووي جديد؟

لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق قراراته العقابية ضد إيران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو من العام الماضي، إلا أن البعض قد يرى أن قراره الأخير الذي استهدف مسؤولين محددين من طهران، على رأسهم وزير الخارجية جواد ظريف، يعني أن هناك صعوبات ستواجه الرئيس الأمريكي في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي أكد ترامب خلال العام الماضي أنه كان يوفر غطاءً سياسيا لطهران من أجل الاستمرار في ممارساتها وأنشطتها داخل منطقة الشرق الأوسط.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم، الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان. وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من 1% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1406.30 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ 21 يونيو، مع انحسار المخاوف قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان.
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مواجهات الأعداء في قمة مجموعة العشرين

تراهن الأوساط السياسية والاقتصادية على قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل حل العديد من الأزمات التي تشغل اهتمام الأوساط العالمية بشكل رئيسي في الوقت الحالي. وخلال القمة المنتظرة في اليابان، من المتوقع أن تشهد عقد العديد من اللقاءات بين قادة المجموعة، بما يخدم حل المشكلات التي لا تزال تسيطر على الأوساط الاقتصادية والسياسية، وتؤثر على العديد من الأمور التي تجذب العديد من الفئات والشرائح الجماهيرية على مستوى العالم.
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هل أنهت الصين النظام الاقتصادي الأمريكي عالميا؟

تراهن الأوساط السياسية العالمية على قمة مجموعة العشرين المقبلة، لتنهي بشكل كامل الحرب التجارية التي أثارت مخاوف الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، لا سيما أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال ممكنة، حسب تصريحات مسؤولي البلدين. وعلى الرغم من النيات الصادقة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين، فإن بعض المتطلبات التي يسعى الجانبان إليها قد تضع العديد من العراقيل في طريق الوفود والمسؤولين الذين سيخوضون جولات تفاوضية متوقعة في قمة مجموعة العشرين باليابان، نهاية هذا الأسبوع.
ميركل-وماكرون

فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية

لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي. انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
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