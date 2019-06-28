تكتيك جديد لترامب في مواجهة الصين بقمة العشرين

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكتيك جديد بشأن العلاقات مع الصين في الوقت الحالي، خاصة قبل اللقاء الذي يجمعه بنظيره شي جين بينج غدًا السبت على هامش قمة العشرين

تحرير:محمود نبيل ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

ترامب والرئيس الصيني

لا شك أن نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين، التي تبدأ اليوم الجمعة، سوف تحدد بشكل رئيسي ما ستتجه إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المستقبل القريب. ويسعى الرئيس الأمريكي قبل لقائه المزمع مع الرئيس الصيني عل هامش القمة، إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها المناورة في المفاوضات مع الصين خلال الجلسات النقاشية بين الجانبين، لا سيما أنها قد تكون الجلسة الحاسمة في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ العام الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الولايات المتحدة والصين وافقتا مبدئيًا على هدنة أخرى في حربهما التجارية من أجل استئناف المحادثات الرامية إلى حل النزاع الذي يؤثر بشكل رئيسي على العديد من القطاعات في الاقتصاد العالمي. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»