تكتيك جديد لترامب في مواجهة الصين بقمة العشرين
يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكتيك جديد بشأن العلاقات مع الصين في الوقت الحالي، خاصة قبل اللقاء الذي يجمعه بنظيره شي جين بينج غدًا السبت على هامش قمة العشرين
تحرير:محمود نبيل
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
ترامب والرئيس الصيني
لا شك أن نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين، التي تبدأ اليوم الجمعة، سوف تحدد بشكل رئيسي ما ستتجه إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المستقبل القريب.
ويسعى الرئيس الأمريكي قبل لقائه المزمع مع الرئيس الصيني عل هامش القمة، إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها المناورة في المفاوضات مع الصين خلال الجلسات النقاشية بين الجانبين، لا سيما أنها قد تكون الجلسة الحاسمة في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ العام الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الولايات المتحدة والصين وافقتا مبدئيًا على هدنة أخرى في حربهما التجارية من أجل استئناف المحادثات الرامية إلى حل النزاع الذي يؤثر بشكل رئيسي على العديد من القطاعات في الاقتصاد العالمي.
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وذكرت مصادر مطلعة لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الولايات المتحدة والصين وافقتا مبدئيًا على هدنة أخرى في حربهما التجارية من أجل استئناف المحادثات الرامية إلى حل النزاع الذي يؤثر بشكل رئيسي على العديد من القطاعات في الاقتصاد العالمي.
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وأكدت ثلاثة مصادر أنه يتم وضع تفاصيل الاتفاقية في بيانات صحفية قبل الاجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينج ودونالد ترامب في قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.
وقالت المجلة الأمريكية، إن مثل هذا الاتفاق سيحول دون فرض مزيد من التعريفات الجمركية على ما قيمته 300 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية، والتي من شأنها أن تمدد التعريفات العقابية على جميع شحنات الولايات المتحدة التصديرية تقريبًا إلى الصين، خاصة بعد أن هددت إدارة ترامب بفرض رسوم تصل إلى 25% على ما تبقى من البضائع الصينية غير الخاضعة للضريبة، وذلك إذا انتهت محادثات قمة العشرين بالفشل.
وقال أحد المصادر المطلعة للمجلة الأمريكية، إن قرار ترامب بتأخير التعريفات الإضافية كان ثمن دفعه لموافقة شي على عقد الاجتماع في أوساكا، مضيفًا: "على الرغم من أن الواقع هو أن الرئيس ترامب يمكن أن يكون له رأي مغاير في الوضع الحالي، فإنه يبدو أن الأمر كان معدا له منذ البداية".
وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في إدارة ترامب للمجلة الأمريكية، إنه من الممكن تأخر التعريفات الجمركية، لكنه حذر من أن "لا شيء مؤكد".
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وليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيضع موعدا نهائيا للمحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق، كما كان من قبل، إلا أن المصادر المسؤولة المطلعة على المحادثات، أكدوا أن المهلة الممنوحة للمفاوضات قد تمتد لستة أشهر، بما يعني أن نهاية العام الجاري ستشهد فصل الحسم في الحرب التجارية.
وقال مصدر مقيم في واشنطن على دراية بالمحادثات إن هناك "محاولات مستمرة لتنسيق الرسائل الصحفية بين الجانبين"، لكنه أضاف أنه لم يكن هناك أي خصوصية حتى الآن فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالتعريفات أو التوقيت الخاص بتلك الرسائل.
وأكد المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه من المتوقع إصدار الجانبين بيانات صحفية منسقة عقب القمة، وذلك بدلًا من الاعتماد على نسخة واحدة تصدر عن الطرفين.
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ومن المتوقع أن تتطابق مثل هذه الإستراتيجية مع الرسائل التي تلت القمة التي جمعت الرئيسين بعد اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين خلال ديسمبر من العام الماضي، مما أدى إلى مهلة تصل لمدة ثلاثة أشهر، شملت إيقاف التصعيد في حرب التعريفات الجمركية الإضافية بين البلدين، إلا أن الجولات التفاوضية بين الجانبين، والتي عقدت في مارس من العام الجاري، لم تُسفر عن جديد بشأن الحرب التجارية التي اندلعت بين البلدين منذ عام كامل.