السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا على هامش قمة العشرين

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى صباح اليوم، الجمعة، مع الزعماء وكبار المسؤولين المشاركين على هامش قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وأضاف راضى، أن الرئيس التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، ورئيسى وزراء الهند وإيطاليا، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، ومدير منظمة الصحة العالمية ورئيس المجلس الأوروبى.